سياسة
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أردوغان: نهدف لرفع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، خلال كلمة في مجلس الأعمال التركي-الأمريكي، أن بلاده تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار.
أردوغان: نهدف لرفع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار
خلال مشاركة أردوغان في مجلس الأعمال التركي-الأمريكي / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده والولايات المتحدة تهدفان لرفع التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء أردوغان ممثلي عالم الأعمال في مأدبة عشاء أقامها مجلس الأعمال التركي-الأمريكي، في نيويورك، الأربعاء.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أشار أردوغان إلى أن تركيا والولايات المتحدة تربطهما علاقات تحالف طويلة الأمد في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأكد أردوغان رغبتهم في تعزيز ومواصلة الشراكة التي تقدم مساهمات كبيرة في الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية-الأطلسية.

وقال إن الولايات المتحدة حلت العام الماضي في المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا، والخامسة في لائحة البلدان التي استوردت منها بلاده.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بمقدار 15% خلال العام الماضي ليتجاوز حاجز الـ32 مليار دولار.

وقال أردوغان إن "أنشطتنا الاقتصادية والتجارية مع أمريكا تشكّل بُعداً مهماً لعلاقاتنا الثنائية". مشيراً إلى "ارتفاع حجم تجارتنا الثنائية 1.5 ضعف في السنوات العشر الماضية".

وأضاف أردوغان أن "الإصلاحات التي جرى تطبيقها في تركيا خلال السنوات العشرين الماضية، أسهمت في جذب 252 مليار دولار من الاستثمارات الدولية... وشكّلت الاستثمارات الأمريكية في تركيا ما مجموعه 14.4 مليار دولار".

كما توجه أردوغان بالشكر إلى "2088 شركة ومستثمر أمريكي يعمل في تركيا".

وأوضح: "ننتظر إزالة العقبات أمام تطوير تعاوننا مع واشنطن في مجال الصناعات الدفاعية في أقرب وقت".

وعلى صعيد آخر، أضاف أردوغان أن التركيز الرئيسي لبلاده على البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى "ينصبّ على تأسيس مناخ النمو المستدام بفضل سياساتنا التي تعطي الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات".

وتابع: "يسعدنا أن نرى أن الثقة في الاستقرار الاقتصادي لتركيا تعززت بعد الانتخابات".

وأنهى الرئيس التركي أردوغان مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، بعد أن غادرت طائرته مطار كيندي في نيويورك، أمس (الأربعاء)، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رؤساء دول وشخصيات سياسية وتجارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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