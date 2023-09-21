أكد مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، الأربعاء، أن القضايا الإقليمية يمكن حلها من خلال "صيغة تركيا وروسيا وأذربيجان وأرمينيا" التي اقترحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في إحاطة قدمها حول التطورات الأخيرة في إقليم قرة باغ للممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في أذربيجان.

وأشار إلى أن بلاده تؤيد حل القضايا الإقليمية على المستوى الإقليمي. مبيناً، في هذا الصدد، أن الرئيس أردوغان اقترح صيغة "تركيا وروسيا وأذربيجان وأرمينيا" لحل القضايا الإقليمية.

وقال في هذا الخصوص: "لكن من المؤسف أن أرمينيا تحاول حل المشكلات الإقليمية عبر قوى من خارج المنطقة، وهذا ليس في صالح منطقتنا. بعض الدول تريد تصدير مشكلاتها الجيوسياسية والداخلية إلى منطقتنا".

وأوضح حاجييف أن الدولة الأذربيجانية أعدَّت خطة اجتماعية واندماجية شاملة للسكان الأرمن في قرة باغ.

وأضاف أن أجندة بلاده "تتمثل في ضمان اندماج أرمن قره باغ سلمياً"، مؤكداً رغبة باكو في جلب السلام للمنطقة.

وتابع: "أكدنا دائماً أن المجموعات المسلحة في قرة باغ التي يصل عددها إلى 10 آلاف، تشكل تهديداً للسلام في المنطقة".

وأردف: "حصلنا على تأكيدات من المجموعات المسلحة غير الشرعية في قره باغ بأنها ستلقي السلاح، وسنوفر الخروج الآمن لها".

وأوضح حاجييف أنه سيُعقد اجتماع غداً (الخميس)، في مدينة ييفلا، بين ممثلي السكان الأرمن في قرة باغ ومسؤولي الدولة الأذربيجانية.

واستطرد: "تعلن أذربيجان مرة أخرى أنها مستعدة لعملية إعادة الإدماج السلسة، ونحن على استعداد لتلبية المطالب الإنسانية للشعب، وضمان الاستقرار والأمن في المنطقة خلال وقت قصير".

وفيما يخص الاجتماع الطارئ الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي غداً بخصوص التطورات الأخيرة في قره باغ، قال حاجييف: "لا داعي لهذا الاجتماع لأنه سيضر بالوضع الهش القائم في المنطقة، ويمكن لأذربيجان أن تشرح أسباب العملية الأخيرة".

ودعت فرنسا في وقت سابق من يوم الثلاثاء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث المستجدات الحاصلة في إقليم قرة باغ.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ الأذربيجاني النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.​​​​​​​

وفي وقت سابق (الأربعاء)، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ تقدموا بطلب عن طريق قوة السلام الروسية، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلِّي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية، ونزع سلاحها بالكامل.