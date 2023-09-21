سياسة
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ألمانيا.. أسعار المنتجين تسجل أكبر انخفاض منذ 1949
انخفضت أسعار المنتجين في ألمانيا 12.6% على أساس سنوي، مما يعزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.
ألمانيا.. أسعار المنتجين تسجل أكبر انخفاض منذ 1949
ألمانيا.. أسعار المنتجين تسجل أكبر انخفاض منذ 1949 / Others
21 سبتمبر 2023

سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي منذ بدء جمع البيانات في عام 1949، مما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس الأربعاء بأن أسعار المنتجين انخفضت 12.6% على أساس سنوي، وهو ما توقعه محللون في استطلاع لرويترز.

وكانت الزيادة في أسعار المنتجين بلغت في أغسطس/آب 2022 نسبة 45.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي يوليو/تموز الماضي، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 6% في أول انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف العام مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه بالمقارنة مع شهر يوليو/تموز، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3٪ في أغسطس/آب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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