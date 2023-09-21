قُتل شخصان في ضربات روسية استهدفت مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا حسبما أعلن الخميس الحاكم أولكسندر بروكودين، في سياق سلسلة من الضربات الليلية التي طالت مناطق على امتداد البلاد أبرزها العاصمة كييف.

وكتب بروكودين عبر تليغرام ان "الجيش الروسي قصف أحياء سكنية في خيرسون، معلوماتنا تفيد حتى الآن بسقوط قتيلين"، إضافة إلى خمسة جرحى.

في السياق ذاته، قال مسؤولون إن روسيا شنت ضربة جوية مكثفة على العاصمة كييف وغيرها من المدن في أوكرانيا اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصاً وإلحاق أضرار بمنشآت للبنية التحتية في أنحاء البلاد.

وقال شهود إن دوي انفجارات سُمع في كييف والمنطقة المحيطة بها بعد إنذار من غارة جوية. وذكرت السطات أنها أرسلت فرق إنقاذ إلى مناطق عدة في العاصمة.

وطالت الهجمات الروسية مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا حيث أكد رئيس البلدية إيغور تيريخوف إصابة شخصَين بجروح ونقلهما إلى المستشفى.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ سينيغوبوف بوقوع "ست ضربات.. خصوصاً في منطقة سلوبيدسيكي. تعرضت منشآت مدنية لأضرار".

ووصلت الضربات الروسية الى لفيف بشمال غرب البلاد، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة ماكسيم كوزيتسكي. وأشار الى أن ثلاثة صواريخ طالت مدينة دروغوبيتش قرب لفيف، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ضحايا محتملين.

واعترضت أوكرانيا الخميس 36 صاروخاً من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل على مدن عدة بعد ساعات على تنديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من منبر الأمم المتحدة بـ"العدوان الإجرامي" لموسكو.

وقال قائد أركان الجيش الأوكراني فاليري زابوجني: "سمحت العمليات القتالية لسلاح الجو بالتعاون مع الدفاعات الجوية، بتدمير 36 صاروخ كروز من مجموع 43 صاروخا".