أفاد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت جايك نلسون، الأربعاء، وقوع إطلاق نار قرب مدخل السفارة شمال العاصمة بيروت.

وقال المتحدث نلسون إنه "عند الساعة 22:37 بالتوقيت المحلي، أُطلقت طلقات نارية قرب مدخل السفارة الأمريكية".

وأوضح نلسون أن إطلاق النار "لم يؤدِّ الى سقوط جرحى"، وأن السفارة على "تواصل وثيق" مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ولم يكشف حتى هذه اللحظة عن هوية الفاعلين أو الجهات التي يمكن أن تكون خلف عملية إطلاق النار.

وتزامن الهجوم مع إحياء البعثة الأمريكية في بيروت، أمس (الأربعاء)، الذكرى الـ39 للتفجير الذي استهدف السفارة في بلدة عوكر عام 1984، وأدى لمقتل 11 شخصاً.

وتقع السفارة في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية، وجرى نقلها إلى هذا الموقع عام 1984، بعد تعرض مبناها القديم في عين المريسة لهجوم بشاحنة مفخخة في أبريل/نيسان 1983 قُتل على أثره 63 شخصاً.

ويفرض الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة حول السفارة الأمريكية، التي بدأت منذ عام 2017 ببناء مجمع جديد لنقل السفارة إليه، ويعد من الأكبر في المنطقة.