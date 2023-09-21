سياسة
3 دقيقة قراءة
انطلاق المباحثات بين السلطات الأذربيجانية وممثلي الأرمن في قره باغ
أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية بانطلاق المباحثات بين أذربيجان وممثلي السكان الأرمن بإقليم قره باغ، في مدينة يفلاخ، عقب استعادة باكو سيطرتها على الإقليم في عملية عسكرية أطلقتها لمكافحة الإرهاب.
انطلاق المباحثات بين السلطات الأذربيجانية وممثلي الأرمن في قره باغ
انطلاق مباحثات السلام بين السلطات الأذربيجانية وممثلي الأرمن في قره باغ / صورة: أذرتاج
21 سبتمبر 2023

انطلقت، الخميس، المباحثات بين أذربيجان وممثلي السكان الأرمن بإقليم قره باغ، في مدينة يفلاخ، عقب استعادة باكو سيطرتها على الإقليم في عملية عسكرية أطلقتها لمكافحة الإرهاب، وفق ما نشرت وكالة أنباء "أذرتاج" الأذربيجانية الرسمية.

وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة ستة رجال بملابس رسمية جالسين حول طاولة للتفاوض بشأن إعادة دمج هذا الإقليم تحت سيادة أذربيجان.

وأفادت الوكالة بأن المسؤول عن الاتصالات مع السكان الأرمن القاطنين في منطقة قره باغ، رامن محمدوف، ونائب المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى أراضي المنطقة الاقتصادية المحررة من احتلال أرمينيا باستثناء محافظة شوشا بشير حاجييف، وموظف البعثة الخاصة إلكين سلطانوف، يشاركون في الاجتماع من الجانب الأذربيجاني.

ويمثل السكان الأرمن في قره باغ سرجي مارتيروسيان وديفيد ملكوميان. وحضر الاجتماع ممثل عن فرقة حفظ السلام الروسية كمشارك، وفقاً للمصدر نفسه.

وفي وقت سابق (الأربعاء)، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده استعادت سيادتها بعد عمليتها ضد الإرهاب في إقليم قره باغ.

وأكد علييف أن الجنود الأذربيجانيين أظهروا بطولة كبيرة في عملية مكافحة الإرهاب.

وقال: "حُقِقت نجاحات عسكرية كبيرة في جميع الاتجاهات خلال وقت قصير. وجرى تدمير جزء كبير من الجيش الذي نشرته أرمينيا بشكل غير قانوني في الأراضي الأذربيجانية ولم تسحبه بالكامل حتى الآن رغم التزاماتها".

وأوضح أنه أصدر تعليمات لجميع القوات قبل العملية بمنع تعرض السكان الأرمن في "قره باغ" لأي أذى.

وأضاف: "كما صدرت تعليمات بعدم إطلاق النار على البنية التحتية المدنية.. الاحترافية والقدرات الفنية التي يتمتع بها جيشنا مكّنتنا من إنجاز هذه المهمة بطريقة مشرّفة".

وفي وقت سابق (الأربعاء)، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ تقدموا بطلب عن طريق قوة السلام الروسية، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية المتمركزة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us