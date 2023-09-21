انطلقت، الخميس، المباحثات بين أذربيجان وممثلي السكان الأرمن بإقليم قره باغ، في مدينة يفلاخ، عقب استعادة باكو سيطرتها على الإقليم في عملية عسكرية أطلقتها لمكافحة الإرهاب، وفق ما نشرت وكالة أنباء "أذرتاج" الأذربيجانية الرسمية.

وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة ستة رجال بملابس رسمية جالسين حول طاولة للتفاوض بشأن إعادة دمج هذا الإقليم تحت سيادة أذربيجان.

وأفادت الوكالة بأن المسؤول عن الاتصالات مع السكان الأرمن القاطنين في منطقة قره باغ، رامن محمدوف، ونائب المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى أراضي المنطقة الاقتصادية المحررة من احتلال أرمينيا باستثناء محافظة شوشا بشير حاجييف، وموظف البعثة الخاصة إلكين سلطانوف، يشاركون في الاجتماع من الجانب الأذربيجاني.

ويمثل السكان الأرمن في قره باغ سرجي مارتيروسيان وديفيد ملكوميان. وحضر الاجتماع ممثل عن فرقة حفظ السلام الروسية كمشارك، وفقاً للمصدر نفسه.

وفي وقت سابق (الأربعاء)، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده استعادت سيادتها بعد عمليتها ضد الإرهاب في إقليم قره باغ.

وأكد علييف أن الجنود الأذربيجانيين أظهروا بطولة كبيرة في عملية مكافحة الإرهاب.

وقال: "حُقِقت نجاحات عسكرية كبيرة في جميع الاتجاهات خلال وقت قصير. وجرى تدمير جزء كبير من الجيش الذي نشرته أرمينيا بشكل غير قانوني في الأراضي الأذربيجانية ولم تسحبه بالكامل حتى الآن رغم التزاماتها".

وأوضح أنه أصدر تعليمات لجميع القوات قبل العملية بمنع تعرض السكان الأرمن في "قره باغ" لأي أذى.

وأضاف: "كما صدرت تعليمات بعدم إطلاق النار على البنية التحتية المدنية.. الاحترافية والقدرات الفنية التي يتمتع بها جيشنا مكّنتنا من إنجاز هذه المهمة بطريقة مشرّفة".

وفي وقت سابق (الأربعاء)، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ تقدموا بطلب عن طريق قوة السلام الروسية، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية المتمركزة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.