سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تهنئ أذربيجان على نجاح العملية العسكرية في قره باغ
هنأ وزير الدفاع التركي نظيره الأذربيجاني على نجاح العملية العسكرية في إقليم قره باغ، واستكمال إجراءات مكافحة الإرهاب بنجاح، مشيراً إلى أن تركيا، كما هو الحال دائماً، قريبة من أذربيجان.
تركيا تهنئ أذربيجان على نجاح العملية العسكرية في قره باغ
في وقت سابق الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ" / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر اتصالاً هاتفياً الخميس مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف وهنأه على استكمال إجراءات مكافحة الإرهاب في إقليم قره باغ بنجاح.

وأشار غولر إلى أن تركيا، كما هو الحال دائماً، قريبة من أذربيجان، حسب بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأعرب وزير الدفاع التركي عن خالص تعازيه لأسر الجنود الذين استشهدوا، وتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وتحدث وزير الدفاع الأذربيجاني عن النجاحات العسكرية التي تحققت في سياق الإجراءات المحلية لمكافحة الإرهاب في منطقة قره باغ بأذربيجان في جميع الاتجاهات في فترة قصيرة من الزمن.

وقال: "خلال إجراءات مكافحة الإرهاب، حظيت بطولة وشجاعة واحترافية جنودنا بتقدير كبير من رئيس جمهورية أذربيجان، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلهام علييف".

كما تبادل الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الآراء حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

والأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقف التدابير القتالية التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب في إقليم قره باغ بعد تلبية شروط باكو بانسحاب القوات الأرمينية وتسليم الأسلحة وحل المجموعات الأرمنية المسلحة غير الشرعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us