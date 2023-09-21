أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر اتصالاً هاتفياً الخميس مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف وهنأه على استكمال إجراءات مكافحة الإرهاب في إقليم قره باغ بنجاح.

وأشار غولر إلى أن تركيا، كما هو الحال دائماً، قريبة من أذربيجان، حسب بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأعرب وزير الدفاع التركي عن خالص تعازيه لأسر الجنود الذين استشهدوا، وتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وتحدث وزير الدفاع الأذربيجاني عن النجاحات العسكرية التي تحققت في سياق الإجراءات المحلية لمكافحة الإرهاب في منطقة قره باغ بأذربيجان في جميع الاتجاهات في فترة قصيرة من الزمن.

وقال: "خلال إجراءات مكافحة الإرهاب، حظيت بطولة وشجاعة واحترافية جنودنا بتقدير كبير من رئيس جمهورية أذربيجان، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلهام علييف".

كما تبادل الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الآراء حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

والأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقف التدابير القتالية التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب في إقليم قره باغ بعد تلبية شروط باكو بانسحاب القوات الأرمينية وتسليم الأسلحة وحل المجموعات الأرمنية المسلحة غير الشرعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​