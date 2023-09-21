سياسة
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أردوغان: الحوار الذي تؤسسه تركيا في المنطقة والعالم يعزز مكانتها السياسية
جدد الرئيس التركي تأكيد أن بلاده تنتهج سياسة خارجية تستخدم فيها كل المزايا التي يوفرها الموقع الاستراتيجي لتركيا، مضيفاً أن تركيا تتمسك بموقفها من الاتحاد الأوروبي وتجدد عزمها على التوصل لحل الحرب الأوكرانية-الروسية.
أردوغان: الحوار الذي تؤسسه تركيا في المنطقة والعالم يعزز مكانتها السياسية
أردوغان: الحوار الذي تؤسسه تركيا في المنطقة والعالم يعزّز من مكانتها السياسية / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الحوار الذي تؤسسه تركيا مع حكومات المنطقة والعالم يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

وأوضح الرئيس أردوغان خلال لقائه ممثلي عالم الأعمال على مأدبة عشاء أقامها مجلس الأعمال التركي-الأمريكي، في نيويورك، أن جولته الخليجية الأخيرة شهدت توقيع اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار.

وأضاف: "نواصل جهودنا في البحث عن حل للحرب الروسية-الأوكرانية منذ اليوم الأول، وأظهرنا إرادة قوية لحل مشكلاتنا مع إسرائيل واليونان".

ولفت إلى أنه أجرى في نيويورك محادثات مع رئيسَي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وبحث معهما القضايا المدرجة على أجندة الأعمال المشتركة.

وقال أردوغان إن تركيا تولي أيضاً أهمية كبيرة لحوارها مع مصر الذي استعاد زخمه في الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي: "ما زلنا متمسكين بهدفنا المتمثل في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقبات التي وُضعت أمامنا والظلم الذي تعرضنا له منذ 60 عاماً".

كما أشار إلى أن تركيا لديها ثاني أكبر جيش برّي بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبيّن أن التعاون القائم بين تركيا ودول العالم التركي يزداد أكثر، يوماً بعد يوم، وأكد أن الوجود التركي في القارة الإفريقية أصبح محسوساً أكثر في السنوات الأخيرة.

وتابع: "من خلال انتهاج السياسة الخارجية من منظور واسع، نسعى إلى استخدام كل المزايا التي يوفرها الموقع الاستراتيجي لبلادنا بأكثر الطرق فاعلية".

وأضاف: "نؤمن بقدرتنا على إيجاد أرضية مشتركة مع جميع البلدان عندما يتاح المجال أمام الحوار والدبلوماسية".

وأنهى الرئيس التركي أردوغان مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، وعقد الرئيس والوفد المرافق له سلسلة من اللقاءات مع رؤساء دول وشخصيات سياسية واقتصادية، كما شارك في عدد من الفعاليات العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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