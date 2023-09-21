الحكومة التركية تحارب الكراهية و في أريحا أقدم قرية زراعية في العالم - الحلقة 247 من برنامج يني صباح

1- التسوق الرشيد، حمية ضرورية أمام أفخاخ العلامات التجارية 2- ما بين البدانة وألزهايمر علاقة طردية وفق دراسة أمريكية 3- رغم ذلك فبدون النسيان الطبيعي الحياة مستحيلة فما فوائده 4- "تل السلطان" في أريحا الفلسطينية أقدم قرية زراعية بالعالم، يدرجها اليونسكو على لائحة التراث العالمي. 5- الحكومة التركية تبدأ عملية واسعة لمكافحة الكراهية