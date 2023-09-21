سياسة
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الحكومة الفرنسية تدافع عن قرار إلقاء القبض على مراهق في صفّه الدراسي
رغم غضب كثيرين من الطلاب وأولياء الأمور، دافعت الحكومة الفرنسية عن إلقاء القبض (الاثنين)، على مراهق وسط صفه الدراسي على خلفية اتهامات وُجِّهت إليه بالتنمر على أحد زملائه.
الحكومة الفرنسية تدافع عن قرار إلقاء القبض على مراهق في صفّه الدراسي
الحكومة الفرنسية تدافع عن قرار إلقاء القبض على مراهق في صفّه الدراسي / صورة: AFP
21 سبتمبر 2023

دافعت الحكومة الفرنسية عن إلقاء القبض (الاثنين)، على مراهق وسط صفه الدراسي على خلفية اتهامات وُجّهت إليه بالتنمر على أحد زملائه المتحولين جنسياً، في خطوة نادرة أثارت غضب كثير من الطلاب وأولياء الأمور رغم الدعم الواسع لحملة محاربة التحرش والتنمر، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وجرى تقييد يدَي الصبي البالغ 14 عاماً وإخراجه من فصله الدراسي في ضاحية ألفورفيل بباريس.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، إن الاعتقال جرى وفقاً لسياسات مكافحة السلوك المسيء، ويهدف إلى توجيه "رسالة قوية جداً" إلى الطلاب المتنمرين.

وأضاف أن "هذه هي الطريقة التي نُنهي بها وباء التحرش والتنمر، كما أنها الطريقة التي سنحمي بها أطفالنا".

من جانبه قال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قرار اعتقال الصبي استند إلى "طبيعة التهديدات الخطيرة للغاية التي تستوجب توقيفاً عاجلاً".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طالبة سنها 14 عاماً وشهدت عملية الاعتقال، قولها إن "المدير طرق الباب وأخبرنا أن عملية الاعتقال ستجري، قبل أن تدخل عناصر الشرطة وتقبض على ذراعيه.. ووضعوا الأصفاد في يديه”.

وأضافت: "اعتقدت أنه من المستحيل أن تدخل الشرطة الصف الدراسي.. لقد صُدِمنا، وكان البعض يضحك بعصبية".

مصدر:TRT عربي
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