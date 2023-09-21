أعلنت اللجنة الانتخابية الباكستانية الخميس، أن الانتخابات العامة ستُجرَى في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت اللجنة في بيان، إن "الانتخابات التي طال انتظارها ستُجرى في الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون الثاني"، دون تحديد تاريخ معين.

وأضافت أن "اللائحة النهائية للدوائر ستُنشَر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني".

وسيُدلي نحو 127 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات العامة المقبلة، حسب المصدر نفسه.

وتحكم الدولةَ الواقعة في جنوب آسيا، حكومة انتقالية بقيادة رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار، بعد حل مجلس النواب المعروف باسم الجمعية الوطنية، في 9 أغسطس/آب الماضي.

وحلّ الرئيس عارف علوي الجمعية الوطنية بناءً على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، ما يمهّد الطريق لإجراء تصويت وطني في غضون 90 يوماً، كما يقتضي الدستور.

مع ذلك وافق مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية مكوَّنة من رئيس الوزراء ورؤساء وزراء جميع المحافظات، الشهر الماضي على النتائج المثيرة للجدل للتعداد السكاني الجديد على مستوى البلاد، ما يجعل من شبه المؤكد أن الانتخابات لن تُعقَد في موعدها.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها ستحتاج إلى "4 أشهر إضافية على الأقلّ لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد".

وأعلنت أن الجدول الزمني للترسيم الجديد للدوائر الانتخابية وفقاً لنتائج التعداد الجديد، سيتمّ في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان من المقرَّر إجراء الانتخابات الوطنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري 2023.

كما أعلنت لجنة الانتخابات الشهر الماضي، استبعاد خان من الترشح للانتخابات أو تولّي أي منصب لمدة 5 سنوات.

وفي 25 يوليو/تموز 2018 أُجريَت الانتخابات العامة السابقة في باكستان، حيث أُجريَت على المستوى الوطني في 272 دائرة انتخابية، انتخبت كل دائرة عضواً واحداً في الجمعية الوطنية.

وعلى مستوى المقاطعات، أُجريَت انتخابات في كل من المقاطعات الأربع لانتخاب أعضاء مجالس المقاطعات.