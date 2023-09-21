أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، وُصفت حالته بأنها "خطيرة"، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في بيان، إن "فلسطينياً أُصيبَ بجراح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل لقطاع غزة".

كان عشرات الفلسطينيين توافدوا نحو السياج الفاصل للمشاركة في تظاهرات دعا إليها شبان يطلقون على أنفسهم "الشباب الثائر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية.

وأطلقت مجموعات من الشبان البالونات التي تحمل قنابل صوتية تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء خروج التظاهرات، قواته المدججة بالسلاح وآلياته، ووحدة القناصة على طول السياج الفاصل لتفريق التظاهرات.

وخرجت خلال الأيام الماضية تظاهرات مماثلة استُشهد فيها فلسطيني وأصيب عشرات بجراح وحالات اختناق نتيجة تفريقها على يد القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

كان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى الأحد بمناسبة ما يُسمَّى "رأس السنة العبرية"، مع إفراغه من الشرطة الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والمخيمات الفلسطينية.