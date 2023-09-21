سياسة
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"لا إصابات".. إطلاق نار يستهدف السفارة الأمريكية في بيروت
أُطلِقت عيارات نارية قرب مدخل السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، بلا إصابات، فيما بدأ القضاء العسكري اللبناني تحقيقاً في الحادثة.
"لا إصابات".. إطلاق نار يستهدف السفارة الأمريكية في بيروت
بيروت.. إطلاق نار على السفارة الأمريكية بلا إصابات / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

أعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان جيك نيلسون الخميس، أن أعيرة نارية أُطلقت على السفارة الواقعة بمنطقة عوكر قرب بيروت مساء الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وقال نيلسون: "عند الساعة 22:37 (19:37ت.غ)، أُطلِقَت عيارات نارية قرب مدخل السفارة" في بلدة عوكر شماليّ بيروت.

وأوضح أن إطلاق النار "لم يؤدِّ إلى سقوط جرحى"، وأن السفارة على "تواصل وثيق" مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أن التحقيقات الأولية "تُفيد بأن الجاني راقب المكان واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة نحو السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديد وأخرى الجدران الخرسانية المحيطة".

وأضاف أن "الجاني ترك خلفه حقيبة بداخلها خزانتا رصاص لبندقية كلاشنيكوف"، وقد صادرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وحسب المصدر الأمني طُوّق الأمن المكان، ولا تزال المنطقة تُمشَّط وكاميرات المراقبة تُجمَع.

وقال مسؤول قضائي للوكالة إن الحادثة تُعامَل "كجريمة خطيرة طالت سفارة دولة كبرى على الأراضي اللبنانية وعرّضَت أمن موظفيها للخطر".

وتشهد المنطقة المحيطة بالسفارة إجراءات أمنية مشددة يتولاها الجيش اللبناني. وتشيّد واشنطن حالياً مجمعاً ضخماً في المنطقة ذاتها لنقل السفارة إليه.

وأتى إطلاق النار تزامناً مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة عشرات، واتهمت واشنطن حزب الله اللبناني بالمسؤولية عنه.

وانتقلت السفارة إلى هذه البلدة عام 1984 بعد تعرُّض مبناها السابق في منطقة عين المريسة غربيّ بيروت لتفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة في 18 أبريل/نيسان 1983 أدّى إلى مقتل 63 شخصاً. وتبنّت الهجومَ منظمة تطلق على نفسها اسم "الجهاد الإسلامي"، أكّدَت واشنطن أنها مرتبطة بحزب الله الحليف لإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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