انعقد الخميس اجتماع تركي-أردني لبحث تعزيز التعاون في الجوانب التعليمية والأكاديمية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها سفير أنقرة لدى المملكة آردام أوزان، لجامعة "البلقاء" التطبيقية (حكومية)، بمدينة السلط غرب العاصمة عمان، ولقائه رئيسها أحمد العجلوني.

ورافق أوزان في زيارته منسّق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ( تيكا) عبد الرحمن صويلو، ومدير مركز "يونس إمرة" أنصار فرات، وممثل وقف المعارف التركي بالأردن فيسي كايا، وفق المصدر ذاته.

وقال السفير أوزان خلال اللقاء، إن لتركيا والأردن "تاريخاً مشتركاً، والأتراك هنا (في الأردن) يشعرون أنهم في بلدهم، لذلك يجب أن نشكر الأردنيين على حسن ضيافتهم".

وأضاف: "الجانب التعليمي والأكاديمي هو من الجوانب المهمة التي يجب أن نعمل عليها ونطوّرها".

وأردف أوزان: "المعلومات لدينا أن قرابة 7200 طالب أردني يدرسون بالجامعات التركية، وكلا بلدينا لديه جودة عالية بالتعليم، ونحن جاهزون لتعزيز التعاون في هذا المجال".

وأوضح أن "جامعتي اليرموك والأردنية (حكوميتان) تدرّسان اللغة التركية، ونحن مستعدون لتقديم كل ما يمكن لإضافة جامعتكم إلى الجامعات التي تدرّسها".

بدوره قدّم العجلوني نبذة عن جامعة "البلقاء" التطبيقية والتخصصات فيها، مؤكداً استعدادهم "لتدريس الطلاب اللغة التركية في جميع محافظات المملكة، لانتشار الكليات التابعة لها في عموم البلاد (الأردن)".

وأشار إلى أن "تركيا هي امتداد للعالم العربي والإسلامي"، لافتاً إلى أن جامعة البلقاء "ترتبط بـ5 مذكرات تفاهم مع جامعات تركية".

وأعرب العجلوني عن أمله في "زيادة ذلك العدد وتفعيل برامج التعاون بينها".

تقع السلط على بُعد 30 كم من العاصمة الأردنية عمَّان، وهي رابعة كبرى مدن المملكة سكاناً، وسُمّيَت قديماً "سالتوس"، نسبة إلى القائد اليوناني الذي فتحها زمن الإسكندر المقدوني.

يقع في السلط صرح الشهداء الأتراك، الذي يرقد فيه رفات 300 جندي عثماني، قضوا في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، دفاعاً عن بلادهم في مواجهة الإنجليز.

وشُيّد الصرح في عهد ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، ورئيس الجمهورية التركية الأسبق سليمان ديميريل، في عام 1994.