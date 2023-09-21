سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا والأردن يبحثان تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي
بحث سفير أنقرة في عمّان والوفد المرافق له، خلال لقائه الخميس رئيسَ جامعة "البلقاء" التطبيقية، تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي بين البلدين. وأشاد الطرفان بالعلاقات بين البلدين والتاريخ المشترك بينهما.
تركيا والأردن يبحثان تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي
سفير أنقرة في عمَّان يزور جامعة "البلقاء" برفقة وفد تركي / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

انعقد الخميس اجتماع تركي-أردني لبحث تعزيز التعاون في الجوانب التعليمية والأكاديمية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها سفير أنقرة لدى المملكة آردام أوزان، لجامعة "البلقاء" التطبيقية (حكومية)، بمدينة السلط غرب العاصمة عمان، ولقائه رئيسها أحمد العجلوني.

ورافق أوزان في زيارته منسّق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ( تيكا) عبد الرحمن صويلو، ومدير مركز "يونس إمرة" أنصار فرات، وممثل وقف المعارف التركي بالأردن فيسي كايا، وفق المصدر ذاته.

وقال السفير أوزان خلال اللقاء، إن لتركيا والأردن "تاريخاً مشتركاً، والأتراك هنا (في الأردن) يشعرون أنهم في بلدهم، لذلك يجب أن نشكر الأردنيين على حسن ضيافتهم".

وأضاف: "الجانب التعليمي والأكاديمي هو من الجوانب المهمة التي يجب أن نعمل عليها ونطوّرها".

وأردف أوزان: "المعلومات لدينا أن قرابة 7200 طالب أردني يدرسون بالجامعات التركية، وكلا بلدينا لديه جودة عالية بالتعليم، ونحن جاهزون لتعزيز التعاون في هذا المجال".

وأوضح أن "جامعتي اليرموك والأردنية (حكوميتان) تدرّسان اللغة التركية، ونحن مستعدون لتقديم كل ما يمكن لإضافة جامعتكم إلى الجامعات التي تدرّسها".

بدوره قدّم العجلوني نبذة عن جامعة "البلقاء" التطبيقية والتخصصات فيها، مؤكداً استعدادهم "لتدريس الطلاب اللغة التركية في جميع محافظات المملكة، لانتشار الكليات التابعة لها في عموم البلاد (الأردن)".

وأشار إلى أن "تركيا هي امتداد للعالم العربي والإسلامي"، لافتاً إلى أن جامعة البلقاء "ترتبط بـ5 مذكرات تفاهم مع جامعات تركية".

وأعرب العجلوني عن أمله في "زيادة ذلك العدد وتفعيل برامج التعاون بينها".

تقع السلط على بُعد 30 كم من العاصمة الأردنية عمَّان، وهي رابعة كبرى مدن المملكة سكاناً، وسُمّيَت قديماً "سالتوس"، نسبة إلى القائد اليوناني الذي فتحها زمن الإسكندر المقدوني.

يقع في السلط صرح الشهداء الأتراك، الذي يرقد فيه رفات 300 جندي عثماني، قضوا في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، دفاعاً عن بلادهم في مواجهة الإنجليز.

وشُيّد الصرح في عهد ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، ورئيس الجمهورية التركية الأسبق سليمان ديميريل، في عام 1994.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us