أفاد محامون يعملون في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، بأن المحكمة تعمل في ظلّ قيود شديدة على أنظمتها الرقمية بعد وقوع حادثة اختراق.

وحسب محاميَيْن اثنين بالمحكمة ومصدر مقرب منها طلب عدم نشر اسمه، فإن المحكمة فصلت أغلب أنظمتها المتصلة بالإنترنت، والموظفين لا يستطيعون الوصول إلى البريد الإلكتروني، والعاملين من بُعد لا يمكنهم الوصول إلى الوثائق.

وأعلنت المحكمة، الواقعة في لاهاي الهولندية، وقوع "حادثة أمن سيبراني" لأول مرة يوم الثلاثاء، قائلة إنها تحاول ضمان استمرار "العمل الأساسي" للمحكمة. ولم يُدلِ متحدث باسم المحكمة بتعليقات اليوم الخميس.

واستؤنفت اليوم جلسات بمحاكمة لرجلين متهمين بقيادة مليشيات هاجمت مدنيين مسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال المحامي جيرت-يان كنوبس الموكَّل عن باتريس-إدوارد نجايسونا، أحد المشتبه بهم، لرويترز: "بصفتنا فريق الدفاع، لدينا قدرة محدودة على الوصول إلى أنظمة المحكمة". وكان كنوبس حاضراً في المحكمة اليوم.

وقالت ميلين دميتري الموكَّلة عن ألفريد ييكاتوم لرويترز، إنها تتبادل المعلومات مع أطراف أخرى باستخدام أجهزة تخزين إلكتروني محمولة وملفات ورقية. يعني هذا توصيل المعلومات يدويّاً من مكتب إلى آخر في ظلّ توقف عمل نظام مشاركة الملفات الإلكترونية والبريد الإلكتروني كالمعتاد في المحكمة.