سياسة
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شاهد | "قطرة حياة".. وقف الديانة التركي يفتتح آباراً وسبل مياه في نيجيريا
في إطار مشروع "قطرة حياة"، افتتح وقف الديانة التركي الخميس، 4 آبار وسبل مياه بولايتَي كانو وصكتو النيجيريتين. وأعربت شخصيات سياسية ودينية شاركت في الافتتاح، عن شكرها لتركيا وللمتبرعين الأتراك.
شاهد | "قطرة حياة".. وقف الديانة التركي يفتتح آباراً وسبل مياه في نيجيريا
افتتاح 4 آبار وسبل مياه بولايتَي كانو وصكتو في نيجيريا / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

افتتح وقف الديانة التركي (حكومي) الخميس، 4 آبار وسبل مياه بولايتَي كانو وصكتو في نيجيريا ضمن مشروع يحمل شعار "قطرة حياة".

وحضر المدير العامّ لوقف الديانة التركي إذعاني طوران، وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات الدينية، حفل الافتتاح الذي أُقيمَ في ولاية صكتو.

وفي تصريح له على هامش الافتتاح، قال طوران إن الوقف يُحيِي ثقافة سبل المياه المتوارثة من العهد العثماني في أنحاء العالم.

وأوضح المسؤول التركي أن كل بئر تُحفَر من خلال تبرعات المحسنين الأتراك ستوفّر المياه لنحو 8 آلاف مواطن نيجيري.

وكشف طوران أن وقف الديانة التركي افتتح حتى اليوم 23 بئراً وسبيلًا في عموم نيجيريا من أجل تسهيل حصول الأشقاء النيجيريين على المياه.

بدوره قال الحاج هاليرو بويي مارافا، مسؤول منطقة لاغاو في صكتو، إن السكان كانوا يقطعون مسافات طويلة يومياً للوصول إلى المياه.

وأكّد مارافا أن سكان المنطقة سيتمكنون اليوم من تأمين المياه النظيفة بكل سهولة، معرباً عن شكره تركيا والمتبرعين الأتراك على دعمهم.

وتتضمن كل بئر 15 صنبوراً وألواحاً للطاقة الشمسية فضلًا عن خزان قادر على استيعاب 10 آلاف لتر من المياه.

وتَأسَّس وقف الديانة التركي في 13 مارس/آذار من عام 1975، ويعمل على دعم أنشطة رئاسة الشؤون الدينية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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