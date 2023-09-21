سياسة
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بزعم انتهاكه "فك الاشتباك".. إسرائيل تفصف مبنيَين للنظام السوري في الجولان
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منشأتين مؤقتتين يستخدمهما جيش النظام السوري في منطقة عين التين بالجولان، مؤكداً خرق الأخير اتفاق فك الاشتباك المُبرَم بين سوريا وإسرائيل عام 1974.
بزعم انتهاكه "فك الاشتباك".. إسرائيل تفصف مبنيَين للنظام السوري في الجولان
يتصاعد الدخان من الجولان بعد القصف الإسرائيلي في 21 سبتمبر/أيلول 2023. / صورة: AFP
21 سبتمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، قصف مبنييْن قال إن جيش النظام السوري كان يستخدمهما في منطقة عين التينة في هضبة الجولان.

وأكد في تصريح نُشر على منصة "إكس"، أن دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت مبنييْن مؤقتيْن كان يستخدمهما جيش النظام السوري، و"خرقا اتفاق فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا في منطقة عين التينة".

وأضاف : "جاءت الغارة بعد أن رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي أمس المباني المؤقتة في منطقة التأمين (منطقة الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية)".

وأردف: "يُعتبر وضع المباني خرقاً لاتفاق فكّ الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974".

ولفت إلى أن جيش الاحتلال "يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن كل ما يحدث داخل أراضيه ولن يسمح بمحاولات خرق اتفاق فكّ الاشتباك".

ولم يصدر تعقيب فوري من النظام السوري على هذا القصف.

وكان جرى التوصل إلى اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو/أيار 1974 بجنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك والولايات المتحدة الأمريكية.

وألزم الاتفاق سوريا وإسرائيل وقف إطلاق النار والامتناع عن جميع الأعمال العسكرية، على أن لا تكون في المنطقة الفاصلة بين قوات الطرفين قوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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