سياسة
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سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا ترسو في مضيق إسطنبول
رسَت سفينة بضائع جديدة تحمل حبوباً أوكرانية بمضيق إسطنبول قبالة "ساريير كوم كوي". وستعبر السفينة التي يبلغ طولها 76 متراً وارتفاعها 13 متراً، مضيق إسطنبول متجهة إلى إسرائيل.
سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا ترسو في مضيق إسطنبول
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب ترسو في إسطنبول / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

وصلت مؤخراً سفينة البضائع "ريزيليانت أفريكا" (Resilient Africa) التي تحمل حبوباً أوكرانية، قبالة مضيق إسطنبول.

وأبحرت السفينة الخميس من أوكرانيا محملة بالحبوب عبر البحر الأسود، ورست قبالة "ساريير كوم كوي" بإسطنبول.

وستعبر السفينة التي يبلغ طولها 76 متراً وارتفاعها 13 متراً مضيق إسطنبول وتتجه إلى إسرائيل.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة على معالجة أزمة الغذاء العالمية.

ومُدّدَت الاتفاقية 3 مرات، وسهلت نقل أطنان من الحبوب والموادّ الغذائية. لكن موسكو أعلنت في يوليو الماضي انسحابها من الاتفاقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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