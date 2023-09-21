سياسة
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إثر "تهديدات أمنية".. البعثة الهندية في كندا تعلّق إصدار التأشيرات
أعلنت الخارجية الهندية الخميس، تعليق إصدار تأشيرات الدخول للكنديين، نتيجة "تهديدات أمنية" تواجه بعثاتها في البلاد. كما كشف متحدث الوزارة أن نيودلهي تدرس تخفيض عدد الدبلوماسيين الكنديين لديها، خلال الفترة القادمة.
إثر "تهديدات أمنية".. البعثة الهندية في كندا تعلّق إصدار التأشيرات
مؤتمر صحفي سابق يجمع بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي / صورة: AFP
21 سبتمبر 2023

بدأت الأزمة الدبلوماسية بين الهند وكندا تتخذ مساراً أبعد، إذ أعلنت الخارجية الهندية الخميس، عدم قدرتها "مؤقتاً" على معالجة طلبات التأشيرات في كندا نتيجة "تهديدات أمنية" تواجه بعثاتها في البلاد.

وقال متحدث وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي في تصريح صحفي: "تعلمون التهديدات الأمنية التي تواجهها مفوضيتنا العليا وقنصلياتنا في كندا، والتي أدت إلى تعطيل عملها".

وأضاف: "بناءً على ذلك، فإن مفوضيتنا العليا وقنصلياتنا غير قادرة مؤقتاً على معالجة طلبات التأشيرات، وسنراجع الوضع بانتظام".

وقال متحدث الخارجية الهندية إن "على كندا النظر في هذا الأمر، بخاصة مع سمعتها المتنامية كمكان آمن للإرهابيين والمتطرفين والجريمة المنظمة".

وأوضح أنه "على كندا أن تقلق بشأن سمعتها الدولية".

في سياق متصل قال باغشي: "لقد أبلغنا الحكومة الكندية أنه يجب أن يكونفي الوجود الدبلوماسي تكافؤ".

وتابع: ’"عددهم أكبر بكثير من عددنا في كندا (...)، أعتقد أنه سيحدث تخفيض".

وفي وقت سابق قالت شركة "BLS International" المختصة بإصدار التأشيرات في كندا، نقلاً عن إشعار من البعثة الهندية: "لأسباب تشغيلية، واعتباراً من 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، تُعلَّق خدمات التأشيرات الهندية حتى إشعار آخر".

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين أوتاوا ونيودلهي توترات عقب اتهام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهند بالوقوف وراء مقتل زعيم السيخ الكندي هارديب سينغ نيجار، وهو ما نفته نيودلهي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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