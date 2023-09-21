سياسة
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خلال محاولتهم الفرار.. القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم "غولن" غربي تركيا
ضبطت السلطات التركية أربعة إرهابيين من تنظيم "غولن" الإرهابي بولاية جناق قلعة غربي البلاد، خلال محاولتهم الفرار إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، وبحوذتهم مبالغ مالية بعملات مختلفة.
خلال محاولتهم الفرار.. القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم "غولن" غربي تركيا
القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم غولن غربي تركيا / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

ألقت السلطات التركية، الخميس، القبض على أربعة أشخاص من تنظيم "غولن" الإرهابي، في عملية أمنية بولاية جناق قلعة غربي البلاد.

ونفذت قيادة الدرك في جناق قلعة بالتعاون مع مديرية أمن الولاية عملية أمنية في منطقة آيواجيك ضد عناصر من "غولن" الإرهابي.

وقُبض على الإرهابيين خلال محاولتهم الفرار إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وضبطت العناصر الأمنية بحوذة الإرهابيين مبالغ مالية بقيمة 111 ألف ليرة تركية و2750 دولاراً و150 يورو.

وأُحيل المقبوض عليهم، إلى الجهات القضائية في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما ضُبط خمسة متهمين بمحاولتهم تهريب الإرهابيين إلى اليونان.

وكانت تركيا، شهدت في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وإفشال مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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