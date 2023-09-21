أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في رؤية تطورات إيجابية في ما يتعلق بالتضخم في الربع الأول من العام المقبل.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به للصحفيين في ختام زيارته لولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان: "آمل أن نبدأ رؤية تطورات إيجابية في ما يتعلق بالتضخم في الربع الأول من العام المقبل، لدينا دلائل جيدة في الوقت الحالي".

وأضاف: "سنجعل اقتصادنا مقاوماً لجميع أنواع الصدمات من خلال الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية. لقد فعلنا ذلك سابقاً، وسنفعله مرة أخرى".

وبشأن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي كشف عن ملامحه في 6 سبتمبر/أيلول 2023، قال أردوغان: "بعد إعلاننا عنه رأينا الاهتمام باقتصادنا في قمة العشرين، ويسعدنا أن نرى أن هذا الاهتمام يواصل الازدياد في الولايات المتحدة".

وفي شأن آخر أكد الرئيس التركي أن "حماية الأسرة تعني حماية الوطن، سنحارب هذه المشكلة بفاعلية، ومستعدون للتعاون في هذا الكفاح على مستوى دولي".

كما شدّد على أن "تركيا دولة قانون، ومرتكبو الاعتداءات الدنيئة ضد ضيوفنا سينالون العقوبات اللازمة أمام القانون".

وعن القضية القبرصية نوّه الرئيس التركي بأن "الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة، هو الخطوة الوحيدة والأكثر فاعلية التي ستسهم في حل القضية، ولا نعترف بالخيارات الأخرى".

وأضاف: "اعتراف بلد تلو آخر بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة، سيخدم السلام والاستقرار في شرق المتوسط".

وغادرت طائرة الرئيس التركي أردوغان مطار كيندي في نيويورك أمس (الأربعاء)، بعد أن أنهى مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78، التي أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رؤساء دول وشخصيات سياسية وتجارية.