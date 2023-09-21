سياسة
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القدس.. الاحتلال يطلق النار على فتى فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن
أكد إعلام عبري، إطلاق قوات إسرائيلية النار على فتى فلسطيني، بدعوى تنفيذه عملية طعن في مستوطنة التلة الفرنسية بالقدس الشرقية، وأشار إلى إصابة حارس أمن إسرائيلي بجروح طفيفة جراء ذلك.
القدس.. الاحتلال يطلق النار على فتى فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن
إطلاق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن في مستوطنة "التلة الفرنسية" بالقدس الشرقية / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

أطلقت قوات إسرائيلية، الخميس، النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن في مستوطنة "التلة الفرنسية" بمدينة القدس الشرقية، وفق إعلام عبري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن قوات أمن أطلقت النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن داخل محطة لسكة القطار، بمستوطنة "التلة الفرنسية".

وأوضحت أن "حارس أمن إسرائيلياً أصيب بجروح طفيفة جراء عملية الطعن".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن الفلسطيني ينحدر من مدينة القدس، وعمره 19 عاماً، من دون الإدلاء بمزيد من المعلومات عن اسمه أو مدى خطورة إصابته.

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى مكان تنفيذ العملية، بينما أغلقت الشرطة عدداً من الطرقات المحيطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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