سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين
استُشهد مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة كفر دان في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين
اقتحام قوة إسرائيلية لجنين شمالي الضفة الغربية - أرشيفية / صورة: AA
22 سبتمبر 2023

استُشهد مواطن فلسطيني فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر دان في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن مواطناً استُشهد "برصاص حيّ من قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن ببلدة كفر دان قرب جنين".

فيما نقلت الأناضول عن مصادر محلية أن الشهيد يُدعى الشابّ عبد الله أبو حسن، أُصيبَ خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام كفر دان.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية وداهمت عدداً من المنازل.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، فيما سُمع تبادل لإطلاق نار مع مسلحين.​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي واعتداءات لمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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