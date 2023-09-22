استُشهد مواطن فلسطيني فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر دان في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن مواطناً استُشهد "برصاص حيّ من قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن ببلدة كفر دان قرب جنين".

فيما نقلت الأناضول عن مصادر محلية أن الشهيد يُدعى الشابّ عبد الله أبو حسن، أُصيبَ خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام كفر دان.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية وداهمت عدداً من المنازل.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، فيما سُمع تبادل لإطلاق نار مع مسلحين.​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي واعتداءات لمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.