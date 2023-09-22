سياسة
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فيدان يناقش مع بوريل الخطوات الواجب اتخاذها في العلاقات التركية-الأوروبية
ناقش ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، علاقات تركيا وأوروبا والوضع "المثير للقلق للغاية" بإقليم قره باغ الأذربيجاني، على هامش المشاركة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
فيدان يناقش مع بوريل الخطوات الواجب اتخاذها في العلاقات التركية-الأوروبية
فيدان يناقش مع بوريل الخطوات الواجب اتخاذها في العلاقات التركية-الأوروبية  / صورة: من حساب بوريل على منصة إكس
22 سبتمبر 2023

أشار جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في نيويورك، وناقشا الخطوات الواجب اتخاذها في علاقات الجانبين.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة "إكس" الخميس، بخصوص لقائه وزير الخارجية التركي في نيويورك، إن الفرصة أُتيحَت له لتبادل وجهات النظر مع فيدان في مقر الأمم المتحدة.

وأوضح: "تحدثنا عن الخطوات المستقبلية التي ستُتّخَذ في علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا قبل التقرير الذي سأقدمه لمجلس الاتحاد الأوروبي مع المفوضية الأوروبية".

وذكر بوريل أنه بحث مع فيدان أيضاً الوضع في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وفي قمة زعماء الاتحاد الأخيرة التي عُقدَت في يونيو/حزيران، طلب مجلس الاتحاد الأوروبي من بوريل والمفوضية الأوروبية إعداد تقرير عن حالة العلاقات مع تركيا لمناقشته في الخريف، في ضوء نتائج انتخابات 28 مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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