سياسة
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السودان.. البرهان وحميدتي يتبادلان الاتهامات في خطابين أمام الأمم المتحدة
تبادل قائدا طرفَي الصراع في السودان، عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، الاتهامات بخطابين متباينين أمام الأمم المتحدة، ففي حين دعا قائد الجيش إلى تحرُّك ضد داعمي الدعم السريع، أبدى الأخير استعداد قواته لوقف إطلاق النار.
السودان.. البرهان وحميدتي يتبادلان الاتهامات في خطابين أمام الأمم المتحدة
البرهان دعا المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع شبه العسكرية تنظيماً إرهابيّاً / صورة: Reuters
22 سبتمبر 2023

ألقى قائدا طرفَي الصراع في السودان عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، خطابين متباينين أمام الأمم المتحدة يوم الخميس، أحدهما من المنصة بمقر المنظمة في نيويورك، والآخر عبر تسجيل فيديو نادر من مكان غير معلوم.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب التي بدأت منتصف أبريل/نيسان الماضي في الخرطوم وانتقلت إلى مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك دارفور في الغرب، مما أدى إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص وأثار مخاوف من زعزعة استقرار المنطقة.

ودعا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع شبه العسكرية تنظيماً إرهابيّاً والتعامل الحاسم مع من يدعمها من خارج حدود السودان.

وقال البرهان في خطابه: "ما زلنا نمدّ أيادينا من أجل السلام ومن أجل وقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا"، مضيفاً أن الجيش ما زال ملتزماً الانسحاب من السياسة في إطار الانتقال إلى حكم مدني.

ودعا في الوقت نفسه إلى تصنيف قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها كمجموعات إرهابية، وقال إنها مدعومة من جهات إقليمية ودولية، دون أن يحدّد أيّاً منها. مؤكداً ضرورة "التعامل الحاسم" مع من يدعمها.

من جانبه قال محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في تسجيل فيديو، إن القوات على استعداد تامّ لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.

وظهر حميدتي بالزي العسكري وهو جالس إلى مكتب يقرأ خطابه وخلفه العلم الوطني السوداني.

وجدّد حميدتي التزامه عملية سلمية لوقف الحرب، وقال إن قوات الدعم السريع على استعداد تامّ لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وإطلاق محادثات سياسية جادة وشاملة.

وسبق أن سعت السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، لكن العملية تعثرت وسط مبادرات دولية موازية من إفريقيا والشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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