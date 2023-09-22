ذكرت مؤسسة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية الخميس أن إسرائيل صدّقت منذ مطلع عام 2023 على مخططات لبناء 18223 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية، منذ يناير/كانون الثاني من العام الجاري، حتى سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن هذه الأعداد من الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس الاتجاه المتزايد في النشاط الاستيطاني بالقدس الشرقية وما حولها منذ عام 2021.

وأضافت: "تستمر هذه التطورات بترسيخ واقع الدولة الواحدة المتمثلة في الاحتلال الدائم والقمع المنهجي، حيث تُمنح مجموعة واحدة حقوقها المدنية والإنسانية الكاملة، فيما تُحرَم المجموعة الأخرى تلك الحقوق"، في إشارة إلى الفلسطينيين.

واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية، مقامة على أراضي القدس الشرقية.

كانت الولايات المتحدة أدانت التمدد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكررت خلال الأشهر الماضية دعوتها إلى وقفه.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الموحدة، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي الذي يقول إن البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالف للقانون.