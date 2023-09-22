سياسة
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بكين أمام الأمم المتحدة: لا تستهينوا بقوة وإرادة الصينيين في قضية تايوان
جدّد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ تأكيد موقف بلاده المتمثل في اعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين، قائلاً: "يجب أن لا يستهين أحد بالتصميم القوي للشعب الصيني وبإرادته الحازمة وقوته في ضمان سيادته وسلامة أراضيه".
بكين أمام الأمم المتحدة: لا تستهينوا بقوة وإرادة الصينيين في قضية تايوان
الصين أمام الأمم المتحدة: لا تستهينوا بقوتنا في قضية تايوان / Others
22 سبتمبر 2023

دعت الصين أمام الأمم المتحدة الخميس، إلى عدم الاستهانة بـ"إرادتها الثابتة" في ما يتعلق بتايوان، مؤكدة أنها تفضّل عملية "إعادة توحيد" سلمية.

وكرّر نائب الرئيس الصيني هان تشنغ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موقف بلاده المتمثل في اعتبار تايوان "جزءاً لا يتجزأ" من الصين.

وقال: "يجب أن لا يستهين أحد بالتصميم القوي للشعب الصيني وبإرادته الحازمة وقوته" في مجال "ضمان سيادته وسلامة أراضيه".

وأضاف: "تحقيق إعادة التوحيد الكاملة للصين هو طموح جميع أبناء الأمة الصينية".

وتابع: "سنواصل العمل من أجل إعادة توحيد سلمية، بكثير من الإخلاص والجهد".

وتعترف كل الدول تقريباً ببكين لا بتايبيه، لكن الولايات المتحدة أقوى حليف للجزيرة، وتقدّم لها خصوصاً دعماً عسكريّاً كبيراً.

وعبّر عدد من المسؤولين الأميركيين عن قلقهم حيال خطط الصين لاستعادة الجزيرة بالقوة، خصوصاً إذا ما أعلنت تايوان استقلالها رسمياً.

ويعتقد خبراء أن بكين قد تكون استخلصت العِبَر من أوكرانيا، بعد عام ونصف من الغزو الروسي.

وفي ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، تحاول الصين التموضع في موقع حيادي رغم دعمها المعلن للكرملين.

والتقى نائب الرئيس الصيني في بداية الأسبوع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في محاولة جديدة لتهدئة العلاقة المضطربة بين بلديهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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