سياسة
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باكو: نمد يدنا بالسلام ليريفان.. وأرمن قره باغ جزء من نموذجنا للعيش المشترك
أكّد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف أن باكو مستعدة لحوار ومفاوضات حقيقية مع أرمينيا على أساس الاحترام المتبادل للمصالح المشروعة، معلناً بدء عملية إدماج الأرمن في قره باغ.
باكو: نمد يدنا بالسلام ليريفان.. وأرمن قره باغ جزء من نموذجنا للعيش المشترك
باكو: نمد يدنا بالسلام.. وبدأنا إدماج الأرمن في قره باغ / صورة: AA
22 سبتمبر 2023

جدّد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف مقترح بلاده على أرمينيا من أجل إبرام اتفاقية سلام دائم وعادل بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي الخميس، بناءً على طلب العضو الدائم فرنسا، لبحث التطورات في قره باغ.

وأكد بيراموف أن أذربيجان مستعدة لحوار ومفاوضات حقيقية على أساس الاحترام المتبادل للمصالح المشروعة، قائلاً: "نعرض على أرمينيا مرة أخرى مقترحنا للسلام العادل والدائم".

وبيّن أنه جرى إنهاء العملية وبدأت عملية إدماج الأرمن في قره باغ، مشيراً إلى أن مسؤولين أذربيجانيين وممثّلين للسكان الأرمن اجتمعوا في مدينة يفلاخ.

وقال وزير الخارجية الأذربيجاني: "أرمن قره باغ جزء من نموذجنا للعيش المشترك".​​​​​​​

وأكد بيراموف أن عملية مكافحة الإرهاب (في قره باغ) نُفّذَت على أراضي أذربيجان بطريقة "محدودة ومتناسبة"، واستهدفت فقط القوات غير الشرعية على الأراضي الأذربيجانية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023 أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

والأربعاء الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف عمليتها ضدّ الإرهاب في إقليم قره باغ، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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