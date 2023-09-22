سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تعرضه للتعذيب.. متهم بالمشاركة بهجمات 11 سبتمبر يُعتبر غير أهل للمحاكمة
أفادت نيويورك تايمز بأن المحكمة العسكرية الأمريكية بغوانتانامو لن تستطيع محاكمة رمزي بن الشيبة المتهم في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بسبب تبعات تعذيبه التي جعلته غير مؤهل للتواصل مع فريق دفاعه لإصابته باضطراب ما بعد الصدمة واضطراب التوهّم.
بعد تعرضه للتعذيب.. متهم بالمشاركة بهجمات 11 سبتمبر يُعتبر غير أهل للمحاكمة
سجن غوانتانامو / صورة: AP
22 سبتمبر 2023

ارتأت المحكمة العسكرية الأمريكية في غوانتانامو الخميس أنها لن تحاكم رمزي بن الشيبة، أحد متهمي اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بسبب التبعات النفسية لتعذيبه خلال اعتقاله، حسب نيويورك تايمز.

وكان من المقرر مثول بن الشيبة اليمني البالغ 51 عاماً مع أربعة متهمين آخرين في محاكمة يواجهون فيها عقوبة الإعدام، لكن القاضي العسكري الكولونيل ماثيو ماكول اعتبر أن وضعه النفسي يمنعه الدفاع عن نفسه، وفق التقرير الصحفي.

واعتبر الأطباء النفسيون العسكريون أن حالته تجعله "غير قادر على فهم طبيعة المحاكمة بحقّه وعلى التعاون بمنطقية" مع فريق دفاعه، وصنفوا إصابته باضطراب ما بعد الصدمة واضطراب التوهّم.

ويشكو بن الشيبة منذ سنوات من أن "قوى خفية تعذّبه، فتجعل زنزانته وسريره يرتجّان وتلسع أعضاءه التناسلية وتحرمه النوم".

وأكّد محاميه أن موكله تعرض للتعذيب بأيدي عناصر من CIA، وأصيب باختلال نفسي نتيجة ما تطلق عليه CIA "تقنيات الاستجواب المشددة"، وهي تتضمن الحرمان من النوم والإيهام بالغرق والضرب.

كان من المقرر أن يمثل بن الشيبة الجمعة في جلسة تمهيدية قبل المحاكمة، مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر، وثلاثة متهمين آخرين، جميعهم معتقلون منذ أكثر من 15 عاماً في غوانتانامو دون محاكمتهم حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us