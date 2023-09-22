ارتأت المحكمة العسكرية الأمريكية في غوانتانامو الخميس أنها لن تحاكم رمزي بن الشيبة، أحد متهمي اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بسبب التبعات النفسية لتعذيبه خلال اعتقاله، حسب نيويورك تايمز.

وكان من المقرر مثول بن الشيبة اليمني البالغ 51 عاماً مع أربعة متهمين آخرين في محاكمة يواجهون فيها عقوبة الإعدام، لكن القاضي العسكري الكولونيل ماثيو ماكول اعتبر أن وضعه النفسي يمنعه الدفاع عن نفسه، وفق التقرير الصحفي.

واعتبر الأطباء النفسيون العسكريون أن حالته تجعله "غير قادر على فهم طبيعة المحاكمة بحقّه وعلى التعاون بمنطقية" مع فريق دفاعه، وصنفوا إصابته باضطراب ما بعد الصدمة واضطراب التوهّم.

ويشكو بن الشيبة منذ سنوات من أن "قوى خفية تعذّبه، فتجعل زنزانته وسريره يرتجّان وتلسع أعضاءه التناسلية وتحرمه النوم".

وأكّد محاميه أن موكله تعرض للتعذيب بأيدي عناصر من CIA، وأصيب باختلال نفسي نتيجة ما تطلق عليه CIA "تقنيات الاستجواب المشددة"، وهي تتضمن الحرمان من النوم والإيهام بالغرق والضرب.

كان من المقرر أن يمثل بن الشيبة الجمعة في جلسة تمهيدية قبل المحاكمة، مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر، وثلاثة متهمين آخرين، جميعهم معتقلون منذ أكثر من 15 عاماً في غوانتانامو دون محاكمتهم حتى الآن.