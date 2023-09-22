سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب استهداف المسلمين وتعقبهم سراً.. عمدة أمريكي سابق يقاضي حكومة بايدن
أكد العمدة السابق لبلدة بروسبكت بارك محمد خير الله، محامي مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية، أن "السلطات قد تخفّف حدة الإجراءات ضده، لكن هذا لا يعني عدم وجود مشكلة أوسع تستهدف تصنيف المجتمع ككل".
بسبب استهداف المسلمين وتعقبهم سراً.. عمدة أمريكي سابق يقاضي حكومة بايدن
محمد خير الله محامي مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية / صورة: AA
22 سبتمبر 2023

جدد العمدة السابق لبلدة بروسبكت بارك (في نيوجيرسي) محمد خير الله، وهو محامي مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية، تأكيده ضرورة أن تقدم الحكومة الأمريكية تبريرات للتمييز العنصري ضد المسلمين.

ورفع خير الله و11 أمريكياً مسلماً آخَر، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوضع حد لقائمة "المراقبة السرية" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي التي سُرّبَت عام 2019، ويُعتقد أنها وراء ما يتعرض له خير الله وآخرون من مضايقات من سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك إلغاء دعوة حضوره احتفال البيت الأبيض.

وقُدمت الدعوى في محكمة محلية بمقاطعة ماساتشوستس الثلاثاء الماضي.

وكان خير الله مدعوّاً رسميّاً لحضور الاحتفال في مايو/آيار الماضي، ولكن بينما هو في طريقه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تَلقَّى مكالمة هاتفية تبلغه بأنه "لن يُسمَح له بعد الآن بدخول البيت الأبيض"، دون تقديم أي تفسير.

ومنذ ذلك الحين يطالب السلطات الأمريكية بتبرير ذلك الإجراء، ويشاركه في ذلك سياسيون بارزون في نيوجيرسي، بينهم عضوا مجلس الشيوخ كوري بوكر وبوب مينينديز، والنائب البرلماني بيل باسريل.

وفي مقابلة مع الأناضول قال خير الله: "طلبتُ توضيحات من الحكومة الفيدرالية بشأن سبب وجود اسمي على قائمة المراقبة والمعاملة (غير اللائقة) التي أتعرض لها في المطارات أو المعابر الحدودية، وصولاً إلى إلغاء دعوتي إلى البيت الأبيض، ولكني لم ألقَ آذاناً صاغية".

وأضاف: "نحن كمسلمين وعرب، نستحقّ أن نكون مواطنين من الدرجة الأولى مثل أي شخص آخر، أو مواطنين عموماً".

وتابع: "لا ينبغي وجود أي تصنيف على أساس العرق أو الدين أو الانتماء الوطني، لذلك نسعى أساساً لتحقيق العدالة".

وأردف: "نحن بحاجة إلى نظام أكثر ذكاء لحماية الأراضي الأمريكية، بدلاً من نظام قائم على التنميط الذي يستهدف في الغالب العرب والمسلمين".

وأكّد خير الله أنه من خلال إدراجه على قائمة المراقبة "جُرّمَ في نظر الجمهور"، منتقداً "الافتقار التامّ إلى الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضح أن الأمر "أكبر بكثير من مجرد الدعوى القضائية"، موضحاً أن "السلطات قد تخفّف حدة الإجراءات ضده، لكن هذا لا يعني عدم وجود مشكلة أوسع تستهدف تصنيف المجتمع ككل".

وحصل خير الله على الجنسية الأمريكية عام 2000، وانتخب عمدة بلدته عام 2001 بعدما أمضى 14 عاما يعمل رجل إطفاء متطوع في مجتمعه.

وفي 2019 تَمكَّن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سُرّبَت على الإنترنت على خلفية خلل تقنيّ في خادم إنترنت خاصّ بإحدى شركات الطيران الأمريكية.

وتضمّنَت القائمة التي نشرها موقع "ديلي دوت" الإخباري لأول مرة آنذاك، مجموعة من الأسماء من قاعدة بيانات الولايات المتحدة الخاصة بمن يُفحَصون للتأكد من عدم صلتهم بأي نشاطات إرهابية، وقائمة بالمحظورين من السفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us