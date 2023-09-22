جدد العمدة السابق لبلدة بروسبكت بارك (في نيوجيرسي) محمد خير الله، وهو محامي مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية، تأكيده ضرورة أن تقدم الحكومة الأمريكية تبريرات للتمييز العنصري ضد المسلمين.

ورفع خير الله و11 أمريكياً مسلماً آخَر، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوضع حد لقائمة "المراقبة السرية" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي التي سُرّبَت عام 2019، ويُعتقد أنها وراء ما يتعرض له خير الله وآخرون من مضايقات من سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك إلغاء دعوة حضوره احتفال البيت الأبيض.

وقُدمت الدعوى في محكمة محلية بمقاطعة ماساتشوستس الثلاثاء الماضي.

وكان خير الله مدعوّاً رسميّاً لحضور الاحتفال في مايو/آيار الماضي، ولكن بينما هو في طريقه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تَلقَّى مكالمة هاتفية تبلغه بأنه "لن يُسمَح له بعد الآن بدخول البيت الأبيض"، دون تقديم أي تفسير.

ومنذ ذلك الحين يطالب السلطات الأمريكية بتبرير ذلك الإجراء، ويشاركه في ذلك سياسيون بارزون في نيوجيرسي، بينهم عضوا مجلس الشيوخ كوري بوكر وبوب مينينديز، والنائب البرلماني بيل باسريل.

وفي مقابلة مع الأناضول قال خير الله: "طلبتُ توضيحات من الحكومة الفيدرالية بشأن سبب وجود اسمي على قائمة المراقبة والمعاملة (غير اللائقة) التي أتعرض لها في المطارات أو المعابر الحدودية، وصولاً إلى إلغاء دعوتي إلى البيت الأبيض، ولكني لم ألقَ آذاناً صاغية".

وأضاف: "نحن كمسلمين وعرب، نستحقّ أن نكون مواطنين من الدرجة الأولى مثل أي شخص آخر، أو مواطنين عموماً".

وتابع: "لا ينبغي وجود أي تصنيف على أساس العرق أو الدين أو الانتماء الوطني، لذلك نسعى أساساً لتحقيق العدالة".

وأردف: "نحن بحاجة إلى نظام أكثر ذكاء لحماية الأراضي الأمريكية، بدلاً من نظام قائم على التنميط الذي يستهدف في الغالب العرب والمسلمين".

وأكّد خير الله أنه من خلال إدراجه على قائمة المراقبة "جُرّمَ في نظر الجمهور"، منتقداً "الافتقار التامّ إلى الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضح أن الأمر "أكبر بكثير من مجرد الدعوى القضائية"، موضحاً أن "السلطات قد تخفّف حدة الإجراءات ضده، لكن هذا لا يعني عدم وجود مشكلة أوسع تستهدف تصنيف المجتمع ككل".

وحصل خير الله على الجنسية الأمريكية عام 2000، وانتخب عمدة بلدته عام 2001 بعدما أمضى 14 عاما يعمل رجل إطفاء متطوع في مجتمعه.

وفي 2019 تَمكَّن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سُرّبَت على الإنترنت على خلفية خلل تقنيّ في خادم إنترنت خاصّ بإحدى شركات الطيران الأمريكية.

وتضمّنَت القائمة التي نشرها موقع "ديلي دوت" الإخباري لأول مرة آنذاك، مجموعة من الأسماء من قاعدة بيانات الولايات المتحدة الخاصة بمن يُفحَصون للتأكد من عدم صلتهم بأي نشاطات إرهابية، وقائمة بالمحظورين من السفر.