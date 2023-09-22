سياسة
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أردوغان: سنقاضي المعتدين على ضيوفنا ولن نسمح بانتشار العنصرية في تركيا
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقدم المعتدين على السياح للقضاء، وأن داء العنصرية الذي ينتشر بسرعة في الدول الأوروبية تَحوَّل إلى وباء عالمي، وأن تركيا تتأثر به، "لكن عليهم (العنصريين) أن يعلموا أن ألغامهم لن تتفجر بتركيا".
أردوغان: سنقاضي المعتدين على ضيوفنا ولن نسمح بانتشار العنصرية في تركيا
أردوغان: سنقاضي المعتدين على ضيوفنا ولن نسمح بانتشار العنصرية في تركيا / صورة: AA
22 سبتمبر 2023

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، خلال تصريح للصحفيين في ختام زيارته لنيويورك لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد السياح سيعاقَبون أمام القضاء، مؤكداً أن "تركيا دولة قانون".

وقال إن "من المؤسف أن العنصرية والعداء للإسلام من المشكلات الرئيسية التي يعاني منها العالم، ويؤسفنا أن نرى فيروس العنصرية الذي ينتشر بسرعة في الدول الأوروبية التي تسوّق نفسها على أنها مهد الحضارة، قد تحول إلى وباء عالمي".

وأضاف: "بلادنا أيضاً تتأثر بهذا الوباء، لقد نجحت الدوائر التي تريد نشر كراهية الأجانب في الغرب ببعض الأماكن، وفي بلادنا ممثلون لتلك الدوائر، لكن عليهم أن يعلموا أن ألغامهم لن تتفجر بتركيا".

وأكد أن الجهات الأمنية في تركيا تتخذ أقصى الحذر من مثل هذه الاستفزازات وتكثف إجراءاتها يوماً بعد يوم.

واستطرد: "توجد محاولة لخلق تصور بأن الأحداث الفردية التي تغذيها الفئات المهمشة، ينفّذها ويدعمها المجتمع بكامله".

وعن ظاهرة معاداة الإسلام قال أردوغان: "دعمت دول دعواتنا لمكافحة الإسلاموفوبيا، وللأسف صمتت دول أخرى، والعالم الإسلامي للأسف لا يستطيع إظهار الرد المناسب لهذه الظاهرة".

دعوة إلى مواقف صارمة تجاه معاداة الإسلام

ودعا أردوغان العالم الإسلامي إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه ظاهرة معاداة الإسلام، من أجل منع اتساع نطاقها.

وتابع: "تحدثنا خلال هذه الزيارة مع نظرائنا عن خطورة تمهيد الطريق للاعتداءات على المقدسات تحت ستار حرية التعبير، وأوضحنا أن هذه ليست حرية تعبير، بل هي أفعال تهدد السلام الاجتماعي والعالمي من خلال تأجيج خطاب الكراهية".

وأكد أن تركيا ستستمر في إظهار أقوى رد فعل تجاه الهجمات التي تستهدف مقدسات المسلمين، مبيناً أنه ليس على العالم الإسلامي فحسب، بل على المجتمع الدولي برمته، أن يرفع صوتاً موحداً ضد الهجمات على المقدسات.

وأردف: "ما لم يحدث توحُّد تجاه هذه الظاهرة، فستصبح القيم المقدسة للأديان الأخرى عرضة للهجوم، موقفنا هذا لن يتغيَّر عندما تتعرض مقدسات المعتقدات الأخرى لمثل هذه الهجمات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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