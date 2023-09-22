كشفت هيئة الإذاعة الكندية عن اتصالات جُمعَت بشأن مقتل هارديب سينغ نيجار، تكشف عن وجود أدلة تربط بين دبلوماسيين هنود ومقتله.

ومع تصاعد الضغوط على كندا لنشر أدلة على الجريمة، أشارت تقارير إعلامية إلى أن من المعتقد أن الحكومة تمتلك معلومات استخباراتية تربط مسؤولين ودبلوماسيين هنود بعملية القتل.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أمس الخميس، أن من المعلومات التي جُمعَت في التحقيق الذي استمر لعدة أشهر في مقتل هارديب سينغ نجير، اتصالات شملت مسؤولين هنوداً، منهم دبلوماسيون هنود يعملون داخل كندا حسبما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الجمعة.

وزعمت مصادر متعددة في الأمن القومي الكندي أن المسؤولين الهنود لم يشككوا في هذه المزاعم في اجتماعات مغلقة مع المسؤولين الكنديين.

وفي الأسابيع الأخيرة، سافر رئيس وكالة المخابرات الكندية ومستشار الأمن القومي والاستخبارات إلى الهند في محاولة لإقناع نيودلهي بالتعاون في تحقيقات مقتل نجير، وهو ناشط سيخي بارز قُتل بالرصاص في موقف للسيارات في يونيو/حزيران الماضي.

ويأتي كشف الإذاعة الوطنية الكندية وسط ضغوط داخلية متزايدة لنشر مزيد من المعلومات حول "الادعاءات الموثوقة" التي حدّدها لأول مرة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ولم يؤكّد ترودو أن حكومته ستشارك الأدلة.

وفي حديثه للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، قال ترودو إنه لا يسعى لتصعيد الخلاف بين البلدين، ودعا الهند إلى التعاون مع السلطات الكندية “لكشف الحقيقة” وراء القتل.

وقال: "نحن لا نتطلع إلى إثارة المشكلات أو التسبب فيها، لكننا لن نتوانى بشأن حماية الكنديين والدفاع عن قيمنا"، وأضاف: "لهذا ندعو حكومة الهند إلى العمل معنا لكشف حقيقة الأمر والسماح بتحقيق العدالة والمساءلة".

بدوره قال كبير مستشاري الأمن القومي في الولايات المتحدة إن هذه المزاعم كانت "مسألة مثيرة للقلق" للبيت الأبيض، وإن المسؤولين يُجرُون محادثات مع نظرائهم الهنود.

وقال جيك سوليفان للصحفيين: “لا استثناء خاصّاً تحصل عليه مقابل أفعال كهذه”، وأضاف: "بغضّ النظر عن الدولة، سنقف وندافع عن مبادئنا الأساسية وسنتشاور أيضاً من كثب مع حلفاءَ مثل كندا في أثناء متابعتهم لإنفاذ القانون والعملية الدبلوماسية".

في المقابل رفضت الهند هذه المزاعم ووصفتها بأنها "سخيفة"، وفي الأيام القليلة الماضية تبادلت الدولتان طرد كبار الدبلوماسيين.

وتتضمن التحذيرات التي أصدرتها كندا لمواطنيها المسافرين إلى الهند تحذيرات من "تهديد بهجوم إرهابي في جميع أنحاء البلاد".

وأعلن الجانبان أنهما سيعلّقان أيضاً محادثات تجارية تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات، أشار مسؤولون في الهند وكندا في السابق إلى أنها على وشك الانتهاء.

وتنقل شبكة "سي إن إن" أن اسم نيجار يظهر في قائمة وزارة الداخلية الهندية لإرهابيي الأنشطة غير المشروعة.

وعام 2020 اتهمته وكالة التحقيقات الوطنية الهندية بمحاولة "تحريض مجتمع السيخ على التطرف في جميع أنحاء العالم"، لإنشاء وطن "خالستان".