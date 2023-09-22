أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة دعم عسكري جديدة لمصلحة أوكرانيا تشمل دبابات "أبرامز ام1" الأمريكية لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية.

وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، "الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا".

وقال بايدن إنه "وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا" التي قدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار.

وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

من جهته شدّد زيلينسكي على وجوب "البقاء موحّدين" في مواجهة روسيا، ساعياً إلى إقناع الأمريكيين بمواصلة دعمهم الكبير لبلاده وسط محاولة أعضاء يمينيين في الكونغرس قطع المساعدات عن كييف.

وكان زيلينسكي زار الكونغرس محذّراً جمهورييه المتردّدين في إقرار حزمة جديدة من المساعدات الكبرى لأوكرانيا، من أن بلاده تواجه خطر خسارة الحرب أمام روسيا في حال توقّف تدفّق الدعم.

وكتب على منصة إكس "شددت على أن انتصار أوكرانيا يضمن ألا تزعزع روسيا ولا أي ديكتاتورية أخرى استقرار العالم الحر". أضاف "للانتصار يجب أن نبقى موحدين".

ورغم أن بايدن شكّل قوة الدفع للدعم الغربي لأوكرانيا، إلا أن الرئيس الأمريكي أقرّ بأن احتمال تباطؤ هذا الدعم يشكّل واحداً من مرتكزات الاستراتيجية الروسية، خصوصاً أن النزاع سيتمّ في غضون أشهر عامه الثاني، مع اقتراب فصل الشتاء وتأثيره في سير العمليات العسكرية ميدانياً.

حشد الدعم في كندا

وعقب انتهاء زيارته في الولايات المتحدة، يجري زيلينسكي، اليوم الجمعة، أولى زياراته لكندا الحليفة المقربة لبلاده، التي من المتوقع أن يلقى فيها ترحيباً أكثر دفئاً مما تلقاه من بعض السياسيين الأمريكيين المرتابين من تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لبلاده.

وكندا واحدة من أكثر الدول تأييداً لكييف في حربها ضد روسيا، وقال مسؤول حكومي إنها تعتزم الإعلان خلال الزيارة عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو لصحفيين بنيويورك أمس الخميس "ستواصل كندا دعم أوكرانيا مهما طال الوقت وسنقف دائماً بثبات للدفاع عن سيادة القانون والنظام القائم على القواعد الدولية".

ومن المقرر أن يُلقي زيلينسكي كلمة أمام البرلمان في أوتاوا، ثم يعقد مؤتمراً صحفياً مع ترودو. وكان قد تحدّث للنواب عن بعد في مارس/آذار 2022.

وقال إيهور ميشالتشيشين المدير التنفيذي للكونغرس الأوكراني الكندي، وهي مجموعة ضغط، إن كندا مؤثرة بالنظر إلى عضويتها في كل من مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي، وأشار إلى أن جميع الأحزاب السياسية الكندية تدعم أوكرانيا.

وقال في مقابلة "لذلك أعتقد أنه حري بالرئيس أن يتوقع ويطلب المزيد من شركائه الكنديين... إذا أراد أصدقاء أوكرانيا انتصارها في الحرب، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو تجديد الدعم العسكري وزيادته".

ومنذ بداية 2022، تعهدت كندا بتقديم مساعدات لأوكرانيا بأكثر من ثمانية مليارات دولار كندي (5.9 مليار دولار)، منها مساعدات عسكرية بأكثر من 1.8 مليار دولار كندي.