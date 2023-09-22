قال مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالرئاسة حكمت حاجييف، الخميس، إنه حضر اجتماعاً مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في باكو وشركاء دوليين آخرين، بمشاركة ممثلين عن أذربيجان وأرمينيا.

وأثنى المجتمعون على الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي من القوات المسلحة الأذربيجانية، وتجنُّب الأضرار الجانبية خلال التدابير المحلية لمكافحة الإرهاب التي استمرت لمدة 23 ساعة و51 دقيقة، وفقاً لمنشور حاجييف على منصة "إكس".

وأضاف حاجييف أن "رئيس وزراء أرمينيا اعترف بنفسه بعدم تعرُّض المدنيين لأذى"، معرباً عن اندهاشه من "التصريحات غير المؤكدة وغير الجادة من المسؤولين الأوروبيين والفرنسيين والألمان"، ووصفها بأنها تصريحات "غير مفهومة".

وأشار حاجييف إلى أنه "خلال الاجتماع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكدنا أن جميع الشروط اللازمة متوافرة وستتوفر لتسليم الأدوية والطعام والسلع الأخرى عبر طرق "لاشين-خانكندي" و"أغدام-خانكندي".. الجانب الأذربيجاني مستعد لتقديم المساعدة الطبية للجنود المصابين من أصل أرميني أو مساعدتهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

كما اتفق المجتمعون، حسب منشور حاجييف، على أنه "بناءً على الاستفسار، يجري دعم حركة سيارات الإسعاف التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر لجمع الجرحى العسكريين"، وعلى "الاستعداد والجاهزية لتخصيص سيارات إسعاف طارئة وتقديم الرعاية الطبية، كما يمكن أن تأتي سيارات الإسعاف من أرمينيا لإجلاء المرضى إلى أرمينيا".

وأوضح حاجييف أنه "يجري العمل مع قوات حفظ السلام الروس لجمع جثث المقاتلين المتبقية في الميدان. كما يدعم المجتمعون استقبال موظفين إضافيين من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، وإرسال موظفين إضافيين من المكتب في باكو إلى المكتب الفرعي في خانكندي".

واتفق الاجتماع على أنه "بناءً على الاختيار التطوعي والفردي، نضمن سلامة حركة المدنيين بواسطة مركباتهم الخاصة على طول طريق (خانكندي-لاشين)، وأن الأشخاص الذين يرغبون في المغادرة هم في الغالب أفراد عائلات العسكريين، وأن العسكريين الذين يضعون أسلحتهم بشكل طوعي أحرار، وأن الشخصيات العسكرية والمدنية الأذربيجانية في الميدان سيكونون متاحين لمساعدة المدنيين"، وفقاً للمصدر نفسه.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

والأربعاء الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف عمليتها ضدّ الإرهاب في إقليم قره باغ، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.