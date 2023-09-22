تملّكت مخاوف عودة التضخم، البنوك المركزية حول العالم، التي أبدت حذرها من الإعلان صراحة عن انتهاء موجة التضخم الحالية، خصوصاً مع ظهور مؤشرات على ارتفاع كبير محتمَل في أسعار النفط عالمياً، إذ تجاوز سعر برميل برنت 95 دولاراً هذا الأسبوع،، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2022، فيما لم تصل الأسعار إلى حاجز 100 دولار منذ نهاية أغسطس/آب 2022.

ويشكل النفط ومشتقاته، حصة من سلة المستهلك حول العالم، مع دخوله في قطاعات كالنقل والصناعات المختلفة أبرزها الغذائية، ما يعني أن عودة ارتفاع التضخم قد تكون قريبة، بحلول الربع الأخير من 2023، أو الربع الأول من 2024.

** بوادر حاضرة

في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت كل من السعودية وروسيا عن تمديد خفض طوعي في إنتاجيهما النفطي، ليمتد حتى نهاية 2023 بدلاً من سبتمبر/أيلول الجاري، بواقع 500 ألف برميل و300 ألف برميل يومياً على التوالي. ولا يشمل هذان الرقمان، خفضاً إلزامياً آخر تشارك به كل من الرياض وموسكو، تحت مظلة تحالف "أوبك+" بدأ في نوفمبر/تشرين ثاني 2022 حتى نهاية 2023، يتبعه خفض آخر يستمر حتى نهاية 2024.

دفعت عمليات الخفض هذه، الأسعار إلى الارتفاع فوق 90 دولاراً للبرميل مطلع الشهر الجاري، وفوق 95 دولاراً مطلع الأسبوع الجاري، فيما بدأت مؤسسات أبحاث تتحدث عن مستويات 100 دولار بحلول الربع الأخير من 2023.

تقول "بلومبرغ إيكونوميكس" في تقرير لها صدر هذا الأسبوع، إن تحليلها يفترض أن معظم الارتفاع في أسعار النفط ينبع من قيود العرض؛ وأُضيف له ارتفاع في الطلب مع قرب موسم الشتاء.

بالتزامن مع ذلك، يتوقع مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون" الأمريكية للطاقة، أن يتجاوز النفط 100 دولار للبرميل قريباً، وسط تقلص الإمدادات.

وقال ويرث، في حديث مع "بلومبرغ": "نحن بالتأكيد نتحرك في هذا الاتجاه... الإمدادات تتقلص، والمخزونات تتضاءل، وهذه الأشياء تحدث تدريجياً ويمكنك أن ترى ذلك.. نحن نقترب من 100 دولار".

** نمو كبير

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفعت أسعار نفط برنت بأكثر من 12 بالمئة، فيما ارتفعت بنسبة 22 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، صعوداً من 77.8 دولار للبرميل.

ويتزامن هذا النمو في الأسعار مع بدء الولايات المتحدة إعادة بناء مخزوناتها من النفط والمشتقات، إذ سحبت نحو 200 مليون برميل من مخزونات الخام منذ مارس/آذار 2022 حتى النصف الأول من العام الجاري.

وتحتاج واشنطن إلى إعادة بناء المخزونات، ما يعني زيادة في الطلب، وسط مؤشرات على استعادة الاقتصاد الصيني عافيته، إذ تعد بكين أكبر مستورد للخام بمتوسط يوميّ يتجاوز 10 ملايين برميل.

ومن المتوقَّع أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 102.2 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة 2 بالمئة عن العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

** أزمة نقص الديزل عالمياً

تشهد أسعار الديزل ارتفاعات متتالية منذ عدة أشهر، وسط شح في التكرير والإنتاج، ومع قرب زيادة موسمية في الطلب عليه لأغراض التدفئة. إذ يرتفع الطلب على الديزل عادةً في كلٍّ من أوروبا والولايات المتحدة خلال فصل الشتاء، كونه بديلاً عن الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة، وبديلاً عن الغاز في أي نقص لدى القطاعات الإنتاجية.

هذه الأزمة، دفعت نحو زيادة الطلب على الخام الخفيف، وهو الأفضل لإنتاج الديزل؛ إذا تجاوز سعر الخام الخفيف في ساعات قليلة، الجمعة الماضية، مستوى 100 دولار.

وعلاوة على ذلك، قالت الحكومة الروسية، الخميس، إنها حظرت مؤقتاً صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع دول سوفييتية سابقة، على أن يسري القرار فوراً لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وأوضحت الحكومة في بيان أن "القيود المؤقتة ستساعد على تشبع سوق الوقود، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين".

في سياق منفصل، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن تحالف "أوبك+" لا يستهدف الوصول إلى سعر معين لبرميل النفط الخام، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق استقرار في سوق الطاقة.

كما أشار بن سلمان إلى أن "قرارات خفض الإنتاج التي ينتهجها تحالف (أوبك+) تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق أكبر قدر من استقرار سوق الطاقة".