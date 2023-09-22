سياسة
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الجيش الأذربيجاني يزيل رموز المجموعات المسلحة الأرمينية في قره باغ
يعمل الجيش الأذربيجاني على إزالة رموز المجموعات المسلحة التي كانت مدعومة من أرمينيا في إقليم قره باغ، ومن بين الرموز التي أزالها الجيش الأذربيجاني ما يسمى "نصب النصر" للأرمن في حرب قره باغ الأولى.
الجيش الأذربيجاني يزيل رموز المجموعات المسلحة الأرمينية في قره باغ
أذربيجان تعلن وقف القتال في قره باغ بعد تلبية شروطها / صورة: AA
22 سبتمبر 2023

يعمل الجيش الأذربيجاني على إزالة رموز الكيان الذي كان مدعوماً من أرمينيا، في قره باغ بعد تحريرها من جهة، ومن جهة أخرى يقدم الدعم الإنساني للمدنيين الأرمن في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوات بعد إطلاق الجيش الأذربيجاني عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

ومن بين الرموز التي أزالها الجيش الأذربيجاني ما يُسمى "نصب النصر" للأرمن في حرب قره باغ الأولى.

كما أزال الجيش دبابة في الطريق بين مدينتي شوشة وخانكندي، دمّرها البطل القومي الأذربيجاني "ألبرت أغارونوف" قبيل حرب قره باغ الأولى وبعد الحرب اعتبرها الأرمن رمزاً لـ"النصر".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور للجيش وهو يرفع العلم الأذربيجاني في المنطقة.

وتداول ناشطون مشاهد للجيش الأذربيجاني يداوون الجرحى الأرمن في المنطقة.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في إقليم قره باغ، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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