سياسة
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"شراكة استراتيجية".. الصين تعلن رفع مستوى علاقاتها مع النظام السوري
أعلنت الصين رفع علاقاتها مع النظام السوري إلى مستوى "شراكة استراتيجية"، خلال لقاء عُقد بين الرئيس الصيني ورئيس النظام السوري في مدينة هانغتشو شرقي الصين.
"شراكة استراتيجية".. الصين تعلن رفع مستوى علاقاتها مع النظام السوري
الصين تعلن رفع العلاقات مع النظام السوري إلى "شراكة استراتيجية" / صورة: Reuters
22 سبتمبر 2023

أكّدت الصين، الجمعة، رفع مستوى العلاقات الثنائية مع النظام السوري إلى "شراكة استراتيجية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي يزور الصين منذ الخميس.

وكتبت متحدثة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في منشور على منصة إكس: "التقى الرئيس شي جين بينغ في مدينة هانغتشو رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي يزور الصين لحضور حفل الافتتاح للدورة الـ19 للألعاب الآسيوية".

وأوضحت تشون ينغ: "ستكون إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا معلماً فارقاً في تاريخ العلاقات الصينية السورية لمتابعة أعمال الماضي وشق طريق للمستقبل".

وأردفت: "يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب السوري على تبادل الدعم بكل ثبات والدفاع معاً عن العدل والإنصاف الدوليين".

من جانبها، قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" في بيان، إن "اجتماع الأسد وشي شهد التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون".

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إنه يتطلع "لدور الصين البنّاء على الساحة الدولية"، ويرفض كل محاولات من شأنها "إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا".

وأشار الأسد إلى أن زيارته للصين "مهمة بتوقيتها وظروفها، إذ يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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