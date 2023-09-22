سياسة
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كوريا الشمالية.. كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز الاتصالات مع روسيا
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة، إلى تعزيز "الاتصالات الوثيقة" مع روسيا. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن "الرئيس كيم ناقش زيارته لروسيا مؤخراً خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم".
كوريا الشمالية.. كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز الاتصالات مع روسيا
ناقش  الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زيارته مؤخراً لروسيا خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم / صورة: AFP
22 سبتمبر 2023

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الجمعة، إلى تعزيز "الاتصالات الوثيقة" مع روسيا.

جاء ذلك بعد زيارة رفيعة المستوى لروسيا، واجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن "الرئيس كيم ناقش الزيارة الودّية التي أجراها مؤخراً في روسيا خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم".

وجاء في تقرير الاجتماع، الذي عُقد قبل يومين، أن "الزيارة الأخيرة وضعت العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو على مستوى استراتيجي جديد استجابة لمتطلبات العصر الجديد، وأحدثت تغييراً جذرياً في الوضع الجيوسياسي العالمي".

وأكد التقرير أن "زيارة كيم طرحت خططاً طويلة الأمد لتطوير العلاقات بين البلدين"، منوّهاً بأن الزيارة "حققت النتائج المرجوة".

كما شدد كيم على "الحاجة إلى تعزيز الاتصالات الوثيقة والتعاون بين البلدين لتوسيع وتطوير التعاون في كل المجالات".

وأثار اجتماع كيم وبوتين، والحديث عن التعاون العسكري، مخاوف لدى الغرب من أن كوريا الشمالية قد تساعد روسيا على إطالة أمد حربها على أوكرانيا، في حين يمكن أن تساعد روسيا برنامج الأسلحة "غير القانوني" لكوريا الشمالية، حسب مراسل الأناضول.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بدأ الزعيم الكوري الشمالي زيارة رسمية، استمرت أسبوعاً إلى روسيا، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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