أكّد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، الجمعة، نزوح أكثر من 114 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي في السودان.

وذكر المكتب الأممي في تقرير عن مستجدات الحالة الإنسانية في السودان، أنه مع تواصل القتال بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان الماضي، فرَّ نحو 5.3 مليون شخص من منازلهم إلى داخل البلاد أو الدول المجاورة.

وأوضح: "داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعاً في جميع الولايات".

وأضاف: "ويشمل ذلك نحو 114 ألفاً و700 شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي وحده".

وكشف المكتب الأممي أن "أكثر من مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة بما في ذلك مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى".

ولفت إلى أن "النداء الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة يعاني نقص التمويل، إذ لا يتجاوز نحو 31% من المطلوب".

وكانت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، أطلقت في 17 مايو/أيار الماضي، نداء لتوفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، بحسب الأمم المتحدة.