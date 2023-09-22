سياسة
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"غير شرعي".. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو خارج مقرّ الأمم المتحدة
تظاهر آلاف الإسرائيليين واليهود الأمريكيين، الجمعة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبالة مقر الأمم المتحدة في نيويورك رافعين لافتات كُتب عليها: "نتنياهو غير شرعي" و"العار على نتنياهو"، حسب وسائل إعلام عبرية.
"غير شرعي".. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو خارج مقرّ الأمم المتحدة
امتد زخم الاحتجاجات المتواصلة في تل أبيب، على التعديل القضائي الذي أجراه نتنياهو، إلى مقر الأمم المتحدة / صورة: Reuters
22 سبتمبر 2023

تظاهر آلاف الإسرائيليين واليهود الأمريكيين، الجمعة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبالة مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "نتنياهو غير شرعي" و"العار على نتنياهو"، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ويحتج المتظاهرون على حزمة قوانين التعديل القضائي. المثيرة للجدل التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية.

وتشهد إسرائيل منذ 37 أسبوعاً تظاهرات احتجاجية على هذه القوانين التي تقول المعارضة إنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وبدأت الاحتجاجات قُبيل وصول نتنياهو إلى مقرّ الأمم المتحدة لإلقاء خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة بنيويورك.

وقالت النسخة الإلكترونية لصحيفة "هآرتس" العبرية: "يتظاهر آلاف الإسرائيليين واليهود الأمريكيين في نيويورك، الجمعة، قبيل خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت: "نظمت مجموعة من أنصار نتنياهو احتجاجاً مضاداً. ويفصل بين المجموعتين حاجز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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