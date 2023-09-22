شارك اللاعبون البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر/أيلول مُرتدين الأزياء العربية.

ونشر نادي النصر السعودي، الجمعة، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة.

وكشف الفيديو جانباً من الاستعدادات المكثفة للاحتفال باليوم الوطني، التي ستجري السبت، داخل نادي النصر.

وظهر نجوم الفريق يتقدمهم رونالدو وماني وبروزوفيتش، وهم يرتدون الزي السعودي التقليدي، المكون من الثوب والبشت والشماغ (غطاء الرأس).

وأدّى رونالدو وزملاؤه رقصة "العرضة" التراثية، وهي رقصة شعبية تؤدّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في السعودية وتمثل جزءاً مُهماً من تاريخها.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها رونالدو مشاركاً السعوديين في مناسباتهم الوطنية، فقد شارك سابقاً في احتفالات يوم التأسيس خلال فبراير/شباط الماضي بارتداء الثوب السعودي وأداء رقصة "العرضة".

ويلعب رونالدو حالياً في صفوف نادي النصر السعودي الذي وقّع معه في ديسمبر/كانون الأول 2022 عقداً احترافياً حتى يونيو/حزيران 2025.