سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | رونالدو وزملاؤه يحتفلون باليوم الوطني السعودي مُرتدين الزيّ العربي
احتفل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه الدوليون في نادي النصر، باليوم الوطني السعودي مرتدين الزي العربي التقليدي، مؤدين رقصة العرضة التراثية التي تُؤدّى في المناسبات الوطنية والأعياد بالمملكة.
شاهد | رونالدو وزملاؤه يحتفلون باليوم الوطني السعودي مُرتدين الزيّ العربي
رونالدو ورفاقه يحتفلون باليوم الوطني السعودي مرتدين الأزياء العربية / صورة: AA
22 سبتمبر 2023

شارك اللاعبون البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر/أيلول مُرتدين الأزياء العربية.

ونشر نادي النصر السعودي، الجمعة، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة.

وكشف الفيديو جانباً من الاستعدادات المكثفة للاحتفال باليوم الوطني، التي ستجري السبت، داخل نادي النصر.

وظهر نجوم الفريق يتقدمهم رونالدو وماني وبروزوفيتش، وهم يرتدون الزي السعودي التقليدي، المكون من الثوب والبشت والشماغ (غطاء الرأس).

وأدّى رونالدو وزملاؤه رقصة "العرضة" التراثية، وهي رقصة شعبية تؤدّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في السعودية وتمثل جزءاً مُهماً من تاريخها.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها رونالدو مشاركاً السعوديين في مناسباتهم الوطنية، فقد شارك سابقاً في احتفالات يوم التأسيس خلال فبراير/شباط الماضي بارتداء الثوب السعودي وأداء رقصة "العرضة".

ويلعب رونالدو حالياً في صفوف نادي النصر السعودي الذي وقّع معه في ديسمبر/كانون الأول 2022 عقداً احترافياً حتى يونيو/حزيران 2025.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us