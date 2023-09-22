التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزراء خارجية منظمة الدول التركية، في اجتماع غير رسمي في البيت التركي بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وبحث الاجتماع عملية مكافحة الإرهاب في أذربيجان، والاستعدادات للقمة العاشرة لزعماء منظمة الدول التركية، وعلاقاتها مع المنظمات الدولية الأخرى مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز هيكلها المؤسسي.

والتقى فيدان أيضاً نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن في فندق "لوتي بالاس" بنيويورك، في لقاء ثنائي استغرق نحو 45 دقيقة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن الطرفين تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، إضافة إلى بحث مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وآخر التطورات في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

كما التقى الوزير التركي نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني الذي بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شهدت زيارته عدة لقاءات مع عدة مسؤولين، منهم وزير خارجية لاتفيا وممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الكوبي ووزير الخارجية المجري ووزير الخارجية الإسباني.

وشهدت الزيارة نشاطاً مكثّفاً لوزير الخارجية، إذ عقد فيدان اجتماعه الأول في نيويورك مع مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الإيرلندي في البيت التركي بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومبادرة حبوب البحر الأسود، وآخر التطورات بشأن القضية القبرصية، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، التقى الوزير فيدان مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إذ ناقش معها قضايا الاتحاد الأوروبي في تركيا، بما في ذلك تحديث الاتحاد الجمركي وعملية تحرير التأشيرات، والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بالمسألة القبرصية ومبادرة حبوب البحر الأسود وعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي وتغيّر المناخ.

كما التقى الوزير التركي وزير خارجية هولندا هانكي بروينز سلوت، في البيت التركي بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وآخر التطورات بشأن أوكرانيا، والهجمات الدنيئة على كتابنا المقدس القرآن الكريم في هولندا.

وفي 19 سبتمبر/أيلول، عقد فيدان اجتماعه الأول مع وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريتيس، وفي اليوم نفسه، التقى الوزير مع أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي. وبُحثت خلال الاجتماع مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية.

ثم اجتمع مع وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس في البيت التركي. وجرى تقييم العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية والمنظمات الدولية، وكذلك آخر التطورات في أوكرانيا.

والأربعاء، شارك وزير الخارجية التركي في اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمسلمين الأوروبيين.

وقالت الخارجية التركية في تدوينة على منصة "إكس": "شارك وزيرنا هاكان فيدان في اجتماع الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمسلمين الأوروبيين في نيويورك".