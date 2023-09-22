سياسة
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غزة.. جيش الاحتلال يقصف ثلاث نقاط رصد للمقاومة شرقي القطاع
شنَّت طائرات إسرائيلية ومدفعية هجوماً على ثلاث نقاط رصد لحركة حماس شرقي غزة، عقب تظاهرات شارك فيها مئات الشبان قرب السياج الفاصل مع القطاع.
غزة.. جيش الاحتلال يقصف ثلاث نقاط رصد للمقاومة شرقي القطاع
طائرات حربية إسرائيلية تقصف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي غزة / صورة: AA
22 سبتمبر 2023

قصفت طائرات ومدفعية إسرائيلية، مساء الجمعة، ثلاث نقاط رصد تابعة لحركة حماس شرقي قطاع غزة.

وأغارت طائرة ومدفعية إسرائيلية على ثلاث نقاط رصد عسكرية لحركة حماس بحي الزيتون شرقي مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوبي القطاع ومخيم البريج، من دون أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تظاهرات شارك فيها مئات الشبان قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "قصف ثلاث نقاط عسكرية لحماس في قطاع غزة" وفق المتحدث باسمه على منصة "إكس".

وكشف المتحدث أن "طائرة مُسيّرة أغارت على نقطتين عسكريتين تابعتين لمنظمة حماس".

وأكد أن "تلك النقاط العسكرية في أماكن متاخمة لمناطق جرت بها أعمال شغب عنيفة وإطلاق البالونات الحارقة بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة" حسب زعمه.

والجمعة، أصيب 28 فلسطينياً في أثناء تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرات قرب السياج الفاصل شرقي غزة، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وتوافد مئات الفلسطينيين، في وقت سابق اليوم، نحو السياج الفاصل للمشاركة في تظاهرات دعا إليها شبان يطلقون على أنفسهم "الشباب الثائر"، تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية المستخدمة، وألقوا قنابل الصوت بالقرب من السياج الفاصل.

من جانبه نشر جيش الاحتلال قواته وآلياته، ووحدة القناصة خلف التلال الرملية القريبة لتفريق التظاهرات في المناطق الشرقية للقطاع، بحسب المراسل.

وخلال الأيام الماضية، خرجت تظاهرات مماثلة، استُشهد خلالها فلسطيني وأصيب عشرات بجراح وحالات اختناق نتيجة تفريقها من القوات الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والمخيمات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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