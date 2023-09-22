أعلنت قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ الأذربيجاني، أن المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية بدأت تسليم أسلحتها وذخائرها.

وأشارت في بيان نشرته مساء الجمعة، إلى أن المجموعات المسلحة بدأت عملية تسليم أسلحتها وذخائرها تحت إشراف العسكريين الروس.

وأوضح البيان أن المجموعات بدأت مغادرة مواقعها، وسلمت أكثر من 800 سلاح وقنبلة يدوية وقذيفة هاون ومضاد للدبابات والطائرات.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أطلقت في 19 سبتمبر/أيلول 2023، عملية "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ"، وفقاً لبيان صادر عنها.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في إقليم قره باغ، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.