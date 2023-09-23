أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن عدم رصد أي وباء في ليبيا بعد كارثة الفيضان.

وقال زويتن، الجمعة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر الإنترنت، إنه تأثر للغاية بالمشهد الذي خلفته كارثة الفيضان، خصوصاً في مدينة درنة.

وأوضح أنه "لا يمكن وصف مدى الصدمة النفسية التي يعانيها الناس جراء كارثة الفيضان"، مبيناً أن آلاف الناس فقدوا أحباءهم ومنازلهم.

وأضاف: "وزعت منظمة الصحة العالمية أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا، وتعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية، وسوف نستخدم العيادات المتنقلة في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها".

وأشار زويتن إلى أن الاستعدادات وعمليات التفتيش مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل.

وذكر أنه جرى الإبلاغ عن مئات حالات الإسهال في درنة، لكن هذا ليس وضعاً غير عادي بالنسبة إلى مدينة كبيرة.

وأكد زويتن أنه "لم يُرصَد أي وباء في ليبيا بعد كارثة الفيضان".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح الإعصار المتوسطي دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وبعد أيام من تداول إحصاءات متعددة بشأن ضحايا الإعصار المدمر، أفادت منظمة الصحة العالمية في 16 سبتمبر/أيلول بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، حسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتعود أحدث حصيلة ليبية إلى 13 سبتمبر/أيلول، حين أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مقتل أكثر من 6 آلاف شخص. وتوجد ترجيحات بزيادة عدد الضحايا مع استمرار انتشال الجثث، لا سيما في درنة.