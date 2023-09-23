سياسة
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وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لتعاون أوثق مع تركيا بشأن الهجرة
دعت وزيرة الداخلية الألمانية إلى تعاون أوثق مع تركيا بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الحالية بين تركيا والاتحاد الأوروبي "لا تعمل جيداً ويجب تحديثها".
وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لتعاون أوثق مع تركيا بشأن الهجرة
وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لتعاون أوثق مع تركيا بشأن الهجرة. / صورة: AFP
23 سبتمبر 2023

دعت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية في تصريح لها الجمعة إلى تعاون أوثق مع تركيا بشأن الهجرة، حسب صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية.

وقالت: "يجب تحديث الاتفاقية الحالية بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، فاتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا في الوقت الحالي لا تعمل بشكل جيد".

وأشارت إلى أنه بإمكانهم تنفيذ ضوابط حدودية ثابتة على الحدود البولندية والتشيكية لمنع الهجرة غير القانونية.

وتابعت فيزر: "مثل هذه الضوابط الإضافية يجب أن تكون متناغمة مع العناصر الذين يراقبون المناطق الحدودية".

وشددت على أنه جرى تعزيز وجود قوات الأمن على الحدود البولندية والتشيكية لهذا الغرض، وأنه لا ينبغي الاعتقاد بأن طالبي اللجوء سيتوقفون عن القدوم بمجرد إنشاء ضوابط مستقرة على الحدود.

وأكدت فيزر أنها تريد نشر الشرطة الألمانية على الأراضي التشيكية، لافتة إلى التعاون مع سويسرا في هذا الشأن.

وأوضحت أنه سُمح للشرطة الألمانية بالتنسيق الوثيق مع قوات الشرطة السويسرية بإجراء عمليات تفتيش على الأراضي السويسرية ومنع أي دخول غير مصرح به للمهاجرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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