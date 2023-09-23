أثار عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة "الشرق الأوسط الجديد" في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدلاً واسعاً واستياء بعدما محت وجود فلسطين.

وألقى نتنياهو كلمة أمام الجمعية تمحورت حول آفاق وآثار التطبيع والسلام مع الدول العربية، ودوره في تغيير الشرق الأوسط.

وخلال الكلمة أظهر خريطة شملت مناطق مكسوة باللون الأخضر الداكن للدول التي تربطها اتفاقات سلام مع إسرائيل أو تخوض مفاوضات لإبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل.

وضمت المناطق المكسوة باللون الأخضر دول مصر والسودان والإمارات والسعودية والبحرين والأردن.

ولم تشمل الخريطة أي ذكر لوجود دولة فلسطينية، إذ طغى اللون الأزرق، الذي يحمل كلمة إسرائيل، على خريطة الضفة الغربية المحتلة كاملةً، بما فيها قطاع غزة.

"شرق أوسط جديد"

وقال نتنياهو في خطابه إنّ إسرائيل تقترب من توقيع اتفاق سلام مع السعودية، معتبراً أن الاتفاقيات الإبراهيمية "نقطة تحوّل تاريخية"، مشدداً على أن بلاده "تتقاسم مع عدة دول عربية كثيراً من المصالح".

وشدد نتنياهو على أن توقيع اتفاق سلام مع السعودية سيغير خريطة الشرق الأوسط برمّتها وسيخلق شرقاً أوسط جديداً، على حد تعبيره، مضيفاً أنه يمكن تحقيق ذلك بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما أكد أنه ناقش مع بايدن منذ يومين "تصوراً للسلام"، دون أن يحدد ما إذا كان هذا التصور سيشمل حلاً للقضية الفلسطينية أم لا.

"أطول احتلال في التاريخ"

استياء وانتقادات

وتسببت خريطة نتنياهو الجديدة في موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السفير الفلسطيني لدى ألمانيا ليث عرفة: "ليس هناك إهانة أكبر لكل مبدأ تأسيسي للأمم المتحدة من رؤية نتنياهو يعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (خريطة إسرائيل) التي تمتد على الأرض بأكملها من النهر إلى البحر، مما ينفي فلسطين وشعبها".

ووصف المحلل الإسرائيلي يوناتان توفال نتنياهو بـ"المحتال"، مغرداً على منصة إكس: "التحريف، الوعود الكاذبة، الوثائق (الخرائط) المزورة، التهديدات الصارخة، عقلية الضحية. لقد بدا تيندر سويندر طفلاً بجوار هذا المحتال المحترف"، في إشارة إلى فيلم Tinder Swindler عن المحتال الإسرائيلي الذي يوقع بالنساء.

وكانت إسرائيل قد أبرمت أربع اتفاقات سلام خلال السنوات الأربع الماضية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.