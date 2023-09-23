سياسة
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أزمة الحبوب.. رئيس وزراء بولندا يطالب زيلينسكي بعدم إهانة البولنديين
طالَب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين، بعد تصريحات قال فيها الأخير إن "المسرح السياسي" لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.
أزمة الحبوب.. رئيس وزراء بولندا يطالب زيلينسكي بعدم إهانة البولنديين
الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي يتصافحان خلال مؤتمر صحفي في كييف - أرشيفية. / صورة: Reuters
23 سبتمبر 2023

طالَب ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين، مواصلاً لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعى الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.

وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن "المسرح السياسي" لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.

وقال مورافيتسكي: "أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجدداً أبداً مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة".

وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية مما أثر في العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.

وبولندا في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا، ومن أبرز مزوديها بالأسلحة منذ بدء الحرب، كما أنها تستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.

لكن حدة الخلاف بين وارسو وكييف تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.

وفي مايو/أيار الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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