سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق.. اعتماد اللغة التركية في المعاملات الرسمية بكركوك
أُضيفت اللغة التركيّة إلى المباني الحكوميّة واللّافتات على الطرق في مدينة كركوك العراقيّة، في خطوة جاءت بعد تعميم قضى باعتمادها لغة رسمية إضافة إلى اللغات العربية والكردية والسريانية.
العراق.. اعتماد اللغة التركية في المعاملات الرسمية بكركوك
اعتماد التركية لغة رسمية في كركوك العراقية / صورة: TRT Haber
23 سبتمبر 2023

في خطوة لاقت ترحيباً من قبل السكان، جرى اعتماد اللغة التركية لغة رسمية إضافية في محافظة كركوك العراقية التي يعيش فيها عدد كبير من التركمان.

وستُكتب النقوش واللافتات الخارجية في الهيئات الرسمية باللغة التركية، وذلك تطبيقاً لقرار جرى اتخاذه في عام 2008 ولم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنوات.

ووقع القرار محافظ كركوك راكان الجبوري، إذ أمر باستخدام اللغة التركية في جميع اللافتات التي لا تحتوي عليها بما فيها اللوحات الإرشادية والطرقية وغيرها.

وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 18 سبتمبر/أيلول الجاري، ستكون اللغة التركية إحدى اللغات المعتمدة للمراسلات الرسمية في جميع أنحاء المحافظة إضافة إلى اللغات العربية والكردية والسريانية.

ويتوزع التركمان في المناطق الشمالية والوسطى من العراق، حيث ينتشرون في محافظات نينوى وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين وفي بعض أحياء العاصمة بغداد.

ويعد التركمان ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد، وتقدّر بعض المصادر عددهم بين مليونين و2.5 مليون نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us