في خطوة لاقت ترحيباً من قبل السكان، جرى اعتماد اللغة التركية لغة رسمية إضافية في محافظة كركوك العراقية التي يعيش فيها عدد كبير من التركمان.

وستُكتب النقوش واللافتات الخارجية في الهيئات الرسمية باللغة التركية، وذلك تطبيقاً لقرار جرى اتخاذه في عام 2008 ولم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنوات.

ووقع القرار محافظ كركوك راكان الجبوري، إذ أمر باستخدام اللغة التركية في جميع اللافتات التي لا تحتوي عليها بما فيها اللوحات الإرشادية والطرقية وغيرها.

وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 18 سبتمبر/أيلول الجاري، ستكون اللغة التركية إحدى اللغات المعتمدة للمراسلات الرسمية في جميع أنحاء المحافظة إضافة إلى اللغات العربية والكردية والسريانية.

ويتوزع التركمان في المناطق الشمالية والوسطى من العراق، حيث ينتشرون في محافظات نينوى وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين وفي بعض أحياء العاصمة بغداد.

ويعد التركمان ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد، وتقدّر بعض المصادر عددهم بين مليونين و2.5 مليون نسمة.