سياسة
3 دقيقة قراءة
أذربيجان.. الحكومة تؤسِّس مجموعة عمل لحل مشاكل إقليم قره باغ
أسست أذربيجان مجموعة عمل لمعالجة المسائل الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمشاكل المتعلقة بالبنية التحتية في "قره باغ"، لتوفير الفرص اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية إلى أرمينيا بناءً على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أذربيجان.. الحكومة تؤسِّس مجموعة عمل لحل مشاكل إقليم قره باغ
مجموعة العمل تضُم مسؤولي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. / صورة: AA
23 سبتمبر 2023

أعلنت أذربيجان إنشاء مجموعة عمل لمعالجة المسائل الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمشاكل المتعلقة بالبنية التحتية في إقليم "قره باغ".

وحسب بيان صادر عن إدارة رئاسة الجمهورية، السبت، فقد تأسست مجموعة عمل تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفايف، لمعالجة المسائل بشكل منسق في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وتضم مجموعة العمل مسؤولي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، حسب البيان، الذي قدم تفاصيل عن المساعدات المقدمة إلى السكان في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، في إطار أعمال المجموعة.

كما أشار البيان إلى أنه سيجري توفير محروقات من أجل رياض الأطفال والمدارس وخدمات الإسعاف الأوّليّ والإطفاء، بناء على طلب ممثلي السكان الأرمن.

ولفت إلى أنه يجري ضمان مرور المواد الغذائية والضروريات اليومية عبر طريق لاتشين – خانكيندي، لتلبية احتياجات أفراد قوات حفظ السلام الروسية، وكذلك إيصالها إلى السكان المدنيين من خلال قوات حفظ السلام.

وأشار البيان إلى توفير الفرص اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية إلى أرمينيا بناءً على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وبعد يوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قرة باغ تقدموا بطلب عن طريق قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في المنطقة، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us