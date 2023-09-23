أعلنت أذربيجان إنشاء مجموعة عمل لمعالجة المسائل الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمشاكل المتعلقة بالبنية التحتية في إقليم "قره باغ".

وحسب بيان صادر عن إدارة رئاسة الجمهورية، السبت، فقد تأسست مجموعة عمل تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفايف، لمعالجة المسائل بشكل منسق في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وتضم مجموعة العمل مسؤولي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، حسب البيان، الذي قدم تفاصيل عن المساعدات المقدمة إلى السكان في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، في إطار أعمال المجموعة.

كما أشار البيان إلى أنه سيجري توفير محروقات من أجل رياض الأطفال والمدارس وخدمات الإسعاف الأوّليّ والإطفاء، بناء على طلب ممثلي السكان الأرمن.

ولفت إلى أنه يجري ضمان مرور المواد الغذائية والضروريات اليومية عبر طريق لاتشين – خانكيندي، لتلبية احتياجات أفراد قوات حفظ السلام الروسية، وكذلك إيصالها إلى السكان المدنيين من خلال قوات حفظ السلام.

وأشار البيان إلى توفير الفرص اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية إلى أرمينيا بناءً على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وبعد يوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قرة باغ تقدموا بطلب عن طريق قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في المنطقة، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.